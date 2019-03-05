Только за прошлый год жилищно-коммунальные хозяйства Таджикистана вывезли более полумиллиона кубометров мусора. С каждым годом убирать за населением становится всё сложнее.

Что делать, чтобы окрестности городов республики не превратились в свалки и как решить проблему утилизации отходов?

За последние годы в Душанбе и других крупных городах республики построены сотни новых объектов – жилых домов, гостиниц, ресторанов, торговых центров. Быстрыми темпами растет и количество жителей страны. Но с городами растут и проблемы и одна из самых злободневных – утилизация мусора.

Все дороги ведут на полигон

Самый крупный мусорный полигон находится на восточной окраине Душанбе, в 11 километрах от столицы. Сюда ежедневно приезжают десятки машин жилищно-коммунального предприятия города, доставляя на полигон тысячи тонн отходов.

Огромная площадь в 20 гектаров завалена горами мусора. Поднимаясь до участка, куда выбрасываются новые партии мусора, поражаемся картиной, от которой становится не по себе.

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Как только машина сваливает мусор, на него набрасываются десятки мужчин, женщин, подростков.

Не обращая внимания на едкий запах отходов, грязь, они выбирают из мусора куски пластмассы, пластиковые бутылки, металлические предметы, бумагу и складывают их в огромные мешки. На нашу видеокамеру сборщики смотрят настороженно.

- Не надо снимать, мы же знаем, ничего хорошего про нас не покажете, - говорит один из мужчин. – Думаете, нам приятно проводить в этой вони целые дни? Не нашли другую работу, вот и приходится зарабатывать на жизнь на свалке.

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Международные стандарты разрешают действовать подобным полигонам лишь 15-20 лет. Душанбинскому же исполнилось 40, однако власти не торопятся его закрывать.

По словам сборщиков, отсортированные пластик, бумагу и металлические предметы они сдают в перерабатывающие цеха.

- Дают копейки, но что поделать. Хотел поехать на заработки в Россию, но никто не дает в долг на билеты, а детей кормить надо, - говорит другой работник.

На горсвалке уже давно не функционирует дренажная и фильтрационная система, и теперь вся грязная жижа попадает в почву, а после проливных дождей в реку Каферниган, загрязняя и её.

- Ежедневно на этот полигон доставляют 700-800 тонн мусора. По сравнению с прошлыми годами здесь проделана большая работа, - уверяет начальник полигона Ахлиддин Забиров.

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При поддержке международных доноров почти вся территория огорожена железной решеткой, проложен новый асфальт на расстоянии более трех километров, что дает возможность машинам быстро выгрузить мусор, а бульдозерам освобождать примыкающую к дороге территорию от отходов.

По словам Забирова, городскую свалку твердых бытовых отходов обслуживают 50 работников.

- В нашем распоряжении имеются 10 техсредств – бульдозеры, водовозы, грузовики. Согласно правилам, раз в 3 месяца, а летом - ежемесячно проводим дезинфекцию отходов.

Медицинские отходы на свалке сжигают в специальной печи в помещении у свалки. При выезде из полигона машины проходят дезинфекцию и мойку.

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Что касается утилизации энергосберегающих ламп, то технология для их уничтожения здесь есть, но она не работает.

Данная установка была сдана в эксплуатацию в столице в 2013 году при помощи Фонда поддержки гражданских инициатив Таджикистана (ФПГИ) при поддержке программы малых грантов Глобального экологического фонда.

Однако, как сообщила недавно журналистам первый заместитель генерального директора ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЖКХ) Нурали Мир, установка вышла из строя, и в настоящее время ртутьсодержащие лампы, которые принимаются у населения столицы и близлежащих районов, здесь не перерабатываются.

- Помимо самого оборудования, нужны другие условия для ликвидации ламп, нужны специалисты. Их сейчас нет, и по этой причине мы не принимаем энергосберегающие лампы. Этим вопросом занимаются специальные службы, собранные у населения непригодные лампы они отправляют в Худжанд, где имеется установка по их утилизации, - сообщили работники горсвалки.

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Переработка мусора и самосознание горожан

Проблема управления отходами остается одной из самых актуальных в республике. И если во многих странах уже оценили потенциал этого ресурса и ввели грамотный раздельный сбор, вывоз и переработку отходов, то Таджикистан находится еще на пути становления нововведений и реформ в этой отрасли.

- В Душанбе с каждым годом растет количество выбрасываемого мусора. Так, если в 80-е годы каждый житель столицы производил в год около 115 килограммов мусора, то сегодня ежегодно один горожанин выносит из своего дома более 1,5 тонн бытовых отходов, - говорит главный специалист столичного Управления охраны окружающей среды Саидахмад Акрампур.

По словам эксперта, в целом проблема с созданием точек по сбору мусора, установления контейнеров и своевременного вывоза твердых отходов в Душанбе решена.

- В настоящее время в столице установлены 1530 точек для сбора мусора, определено время, когда жители должны выбрасывать отходы, а вывоз мусора производится без больших задержек.

Но вот проблема утилизации и переработки отходов нет, - говорит эколог.

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Акрампур напомнил, что свою «лепту» в усложнение этой задачи вносят и сами горожане:

- К сожалению, многие жители столицы, сотрудники точек общепита не соблюдают элементарные правила выброса мусора, выкидывая отходы под домами, в арыки, речки.

По его словам, необходимость в строительстве завода по переработке отходов назрела давно.

- В столице работают 16 небольших частных предприятий по переработке твердых отходов, но они не в состоянии решить проблему. Чтобы облегчить эту задачу, несколько лет назад в рамках пилотного проекта на нескольких улицах города были установлены контейнеры разных цветов по раздельному сбору твердо-бытовых отходов (ТБО). Провели разъяснительную работу среди населения. Но проект не удался, люди бросали в контейнеры все подряд.

А ведь такой метод сбора отходов успешно действует во многих странах. Люди должны понимать, что такая система сбора мусора заметно облегчит задачу по переработке мусора, а также сократит вред экологической системе.

Как сообщали ранее в ЖКХ республики, для создания комплекса по переработке отходов в столице, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2014 году выделил $9 млн. Но по неизвестным причинам его строительство до сих пор не начато.

Столичный предприниматель Хабир Давлатов считает, что объемы выбрасываемого на полигон мусора можно резко сократить, установив более мощные мини-заводы по переработке ТБО прямо на свалке.

- Сейчас такие комплексы можно приобрести в Китае, России, Беларуси. Во многих странах переработка отходов - прибыльный бизнес. В принципе, к этому делу можно привлечь предпринимателей, предоставить им льготы, и они смогут решить проблему, - говорит Давлатов.

Хорошие примеры

Захоронение отходов на полигонах – это потеря ценных ресурсов, выбросы парниковых газов и возможные экологические и эпидемиологические проблемы.

- Поэтому сейчас во многих странах работают над постепенным сокращением захоронения отходов, занимаясь их переработкой, - говорит старший советник экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов.

По словам эксперта, в большинстве стран ответственность за управление отходами несут местные органы власти, но они нередко подключают к этой работе и частные компании.

- В США тысячи городов используют схему «плати, сколько выбросишь». Повысив стоимость утилизации мусора, и снизив ставки на переработку отходов, сотни городов по всей стране смогли существенно сократить количество выбрасываемых ТБО и значительно повысить объем перерабатываемого мусора, - говорит Идрисов.

К 2050 году население городов может удвоиться и достигнуть 6,4 млрд. человек. В городах ежегодно образуется более 1,3 млрд. тонн мусора, к 2025 году этот показатель может вырасти до 2,2 млрд. тонн.

- Огромное количество городов имеют специальные центры, которые принимают от населения, ставшие ненужным им (но еще полезные) вещи. Желающие могут посещать такие центры и фактически бесплатно брать понравившиеся предметы.

Власти Пекина, по словам эколога, придумали идею, призванную активизировать горожан на переработку отходов. На наиболее загруженных станциях метро и в популярных туристических местах были установлены 34 автомата по приему пластиковых бутылок. Когда кто-то опускает пластиковую тару в автомат, сенсор сканирует её и оценивает качество пластика. В зависимости от этого, человек получает от 5 до 15 центов за каждую бутылку.

Еще один пример - город Осло, где, по словам Идрисова, действует небольшой биогазовый завод на очистных сооружениях.

Ежегодно предприятие перерабатывает около 50 тыс. тонн пищевых отходов и производит около 14 тыс. кубометров биометана. Биогаз, в свою очередь, служит топливом для 135 городских автобусов.

Работа данного предприятия позволяет ежегодно предотвращать выбросы 10 тыс. тонн СО2.

- А вот пример наших соседей по региону, - рассказывает далее эксперт. - С 2015 года в Астане начал действовать проект по раздельному сбору ТБО в жилом фонде. Для создания соответствующей инфраструктуры на мусорных площадках были установлены контейнеры разных цветов. Они предназначены для отдельного сбора бумаги, пластики, стекла и смешанных отходов. Мусор вывозят специальные мусоросборочные машины. Собранные отходы поступают на переработку на завод, затем переработанный мусор используется для изготовления вторичного сырья.

- Таких примеров много, - резюмировал Тимур Идрисов. - Изобретать что-то новое не нужно. Есть проблема, есть примеры её решения.

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