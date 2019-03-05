На автодороге, соединяющей столицу с севером Таджикистана, автотранспорт сегодня пропускается по очереди - по составленному графику в определенные часы в Худжанд и в Душанбе, сообщил «АП» руководитель пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Специальная техника Минтранса, компании IRS работают на трассе, чтобы увеличить пропускную способность на трассе, где накануне сошли множество снежных лавин. В целом за минувшие сутки на дороги Таджикистана сошли 48 снежных лавин, отметила Юсуфи.

Обильные осадки, выпавшие в горных районах Таджикистана, и потепление погоды в последние дни провоцируют опасность схода лавин и камнепадов, предпреждал КЧС ранее.

По словам руководителя пресс-центра КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Таджикабад, Душанбе-Айни, Хорог-Ишкашим.

Днем ранее на территориях Рушанского, Рошткалинского, Шугнанского и Ишкашимского районах ГБАО, Таджикабадского и Варзобского районов были зафиксированы 76 случаев схода снежных лавин.

Автодорога, соединяющяя Хорог с Ишкашимкским районом, на 5 марта остается закрытой для движения транспорта.

Комитет еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и каких-либо несчастных случаев на автодорогах, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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