Актриса уже подписала контракт с киностудией, съемки сериала начнутся летом этого года. По её словам, она прошла кастинг в Стамбуле и была выбрана из десятка актрис на роль персидской царицы.

«Сериал исторический и рассказывает о борьбе за трон и корону. Я давно мечтала сыграть роль царицы и моя мечта осуществилась. Бурак Озчивит, известный турецкий актёр, сыграет моего сына», - сообщила "АП" Мохпайкар Ёрова.

Актриса отметила, что пока не может разглашать информацию о сюжете фильма.

Ёрова отметила, что во время кастинга в Стамбуле ей не удалось встретиться с Бураком.

«Когда я попросила встретиться и сфотографироваться с Бураком, мне не разрешили. Там, если хочешь общаться и сфотографироваться, надо зарегистрироваться заранее и заплатить определённую сумму», - отметила она.

Мохпайкар Ёрова - известная таджикская актриса, работает в Таджикском молодежном театре им Вохидова, а также снимается в фильмах, в том числе и в российских: она снялась в фильмах «Турецкий транзит», «Золотой запас», в таджикско-российском фильме «Четвёртая сторона треугольника».

Ёрова также снялась во многих таджикских фильмах - «Зеркало без отражения», «Журналист», «Стрела» (Синон), «12 лет ожидания», «Месть», «Современная невеста».

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