Владимир Путин подписал 4 марта указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщается на сайте Кремля.

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года постановляю... приостановить выполнение договора... до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", – говорится в тексте указа.



1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в договоре с 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из него, если Россия не вернётся к его соблюдению.

В ответ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ. «Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем», - цитировал Путина официальный сайт Кремля.

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