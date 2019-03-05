В Душанбе вышла в свет книга бывшего главного редактора старейшего русскоязычного издания Таджикистана «Народная газета» Владимира Воробьева под названием «О прессе, о коллегах, о себе…».

В сборник включены статьи разных лет об истории, проблемах, острых ситуациях в прессе Таджикистана за период независимости - с 1991 года по настоящее время.

Автор книги Владимир Воробьёв родился 3 сентября 1949 года . Трудился в таджикской прессе с 1974 года. Большая часть его творческой деятельности связана именно с «Народной газетой», куда он пришел в 1985 году, когда она еще называлась «Коммунист Таджикистана».

Работал завотделом, собственным корреспондентом, обозревателем, редактором отдела, а с 1994 года по 2012 год - главным редактором.

Заслуженный работник Таджикистана, лауреат премии Союза журналистов им. Лахути за 1987 год, имеет почетное звание «Отличник печати РТ».

Его новый сборник ориентирован на молодежную аудиторию, на будущих журналистов. Тем не менее, автор выразил надежду, что она заинтересует и ветеранов печати, его друзей и коллег.

Стержневыми материалами сборника, несомненно, являются статьи «В зеркале перестройки», «Ни дня без строчки» и очерк «Газета – это мы», охватывающий 85-летнюю историю существования «Народной газеты».

Читатель узнает из книги Владимира Воробьёва немало интересных фактов из жизни журналистов, редакционного коллектива, как в советское время, так и период независимости.

В таких статьях как «Газета и коммерция», «Пресса в нокауте», «Особенности национальной подписки», «Как рождается газета» автор рассказывает о проблемах таджикской печати. О журналисте, как творческой личности, рассказывается в волнующих очерках «Журналист на работе и отдыхе: иллюзии и реальность», «Дела журналистские» и других.

«Из Народной газеты» не ушел, меня даже приглашали на работу в парламент, Таможенный комитет, Нацбанк, обратно в президентскую команду, - пишет автор в предисловии. – В редакции тех лет работалось очень трудно, бедно и небезопасно, но крайне интересно. Адреналин необходим журналисту, как летчику и альпинисту. В лихие 90-е годы меня легко могли расстрелять. Было за что…».

Эта книга больше рассказывает о новейшей истории таджикской печати, чем о личной жизни самого автора, что является настоящим подарком для сотрудников прессы нашей республики. Но история на этом не заканчивается. Она продолжается. «…Меня нельзя отделить от таджикской прессы», - признается Владимир Воробьёв.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.