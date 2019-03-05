В Казахстане 15-летнего ученика 9 класса Дамира Бозаева назначили советником руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области, сообщает CA-NEWS (KZ).

Глава департамента Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области заявил, что назначение советником 15-летнего школьника – это не хайп и не дешёвый пиар.

«Идея назначить школьника советником – это не хайп. Не набрать или завоевать какой-то там авторитет или дешёвый пиар. Сейчас говорят: поколение Z. У них есть своё понятие, своя психология, своя среда. Иногда наша беда в том, что мы не можем достучаться до их психологии, до их понимания. Поэтому нам было необходимо среди них выбрать. Я думаю, мы сделали правильный выбор», – рассказал руководитель департамента АДГСПК по Кызылординской области Абзал Мухимов.



Он уточнил, что должности 15-летнего Дамира Бозаева нет в реестре, он является внештатным сотрудником и зарплату ему платить не будут. Однако в ведомстве пообещали разработать для школьника поощрения.



Сам Дамир Бозаев намерен объездить все школы области и изучить в них проблемы взяточничества.

«Двоечники и троечники на ЕНТ показывают высокие результаты. Конечно же, не без помощи родителей или родственников, а это уже и есть коррупция. Мы, согласно составленного плана, намерены объездить все школы области, провести встречи с ребятами, собрать жалобы, предложения и по ним уже работать», – говорит советник руководителя департамента Дамир Бозаев.



Подросток уже много лет является членом клуба «Адал ұрпақ». Вместе с другими ребятами он ведёт борьбу с коррупцией в своей среде.



«Ученики преподносят учителям подарки, а это уже и есть взятка. Сегодня я – школьница, а в будущем – студентка. И, если мне не верить в себя, то остаётся надеяться на помощь родителей либо денег при сдаче экзаменов. Будущее без коррупции подразумевает, в первую очередь, чистоту нашего сознания. И наличие знаний», – говорит член организации Нуршат Зулхарнай.