Известная немецкая певица Микаэла Роуз, выступавшая в популярной в 80-х годах прошлого века диско-группе "Арабески", нашла своих родственников в Бухаре.

Певица обратилась в программу "Пусть говорят" на российском Первом канале, чтобы та помогла найти ее давно пропавшего отца. По ее словам, он был родом из СССР и имел узбекско-таджикские корни, пишет Подробно.uz.

Ее мать познакомилась с будущим отцом на дискотеке, между ними вспыхнула любовь, но узнав, что женщина беременна, мужчина просто исчез. Лишь перед смертью мать рассказала Микаэле эту историю. С тех пор заветной мечтой певицы стало найти своих родственников.

Как оказалось, отец Микаэлы действительно был родом из Бухары. Это подтвердила ДНК-экспертиза, проведенная в ходе программы. В этом городе сейчас проживает множество родственников немецкой певицы со стороны отца.

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