Авиакомпании Казахстана и Таджикистана увеличат количество рейсов между странами, сообщил Комитет гражданской авиации РК, на который ссылается казахский интернет-журнал Власть.

В Душанбе по поручению глав государств состоялись двусторонние переговоры авиационных властей Казахстана и Таджикистана с участием представителей авиакомпаний Air Astana, SCAT, Tajik Air и Somon Air.

"По итогам переговоров был подписан протокол, согласно которому авиакомпании обеих стран получили возможность увеличить количество рейсов между странами с 18 до 32 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

В частности, по маршруту Алматы – Душанбе количество рейсов увеличено до 12 в неделю, по маршруту Астана – Душанбе - до 6 рейсов в неделю, по остальным маршрутам между городами Астана, Алматы, Шымкент, Тараз и Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб – до 14 рейсов в неделю.

Сообщается, что в целях развития транзитного пассажиропотока через Казахста прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между региональными аэропортами Казахстана и Таджикистана.

"В настоящее время на основе достигнутых договоренностей казахстанские авиакомпании планируют увеличить количество регулярных рейсов между городами Астана, Алматы и Душанбе с весенне-летней навигации 2019 года", - сообщили в КГА.

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