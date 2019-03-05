Детская книга «Справедливая Садбарг» писателя Абдугаффора Абдужабборова была издана на трех языках - таджикском, русском и корейском в Азиатском культурном центре по инициативе Комитета «Сказочное искусство» Республики Корея.

Книгу оформил корейский художник Ким Сол Ми.

Данная сказка также вышла в виде отдельной книжки-раскраски под названием «Справедливая Садбарг» тиражом 2000 экземпляров на русском языке.

В соответствии с планами Азиатского комитета, сказка «Справедливая Садбарга» будет доставлена маленьким читателям Республики Корея, Таджикистана и других азиатских стран.

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