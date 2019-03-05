Большая часть Душанбе сегодня, 5 марта, останется без электричества, его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать на улицы Шевченко, Х.Назарова, Каххорова, Бухара, Шероз, М.Турсунзаде, Шарк, Мехнат, Захматобод, микрорайоны Дахана, Чангалак, Дашти Харзо, Навобод, а также в улицах Хусейнзаде, Нарзикулова, А.Раджабовых, Титова, Савдо, Улугбек, микрорайоны: Каратегинская, Бахори, Чинари Имам, Камола.

В указанное время света также не будет в домах по улицам: Есенина, Фучика, Гипрозем, Юсуфа Вафо, Нахимова, Лолазар, Балъами, Матушенко; в микрорайонах: Крупская, Гулбутта, Сомон, Фурузон Навабад, Мехрабад.

"В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.

В течение января и февраля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.