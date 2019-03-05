Житель города Турсунзаде, 56-летний Мухаммади Тошев в состоянии алкогольного опьянения в средине октября прошлого года топором отрубил левую ногу своей жены 33-летней Гулбахор Умаровой.

От сильного удара нанесенный топором нога женщины отделилась от тела, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

В отношении Тошева было возбуждено уголовное дело по статье 110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Таджикистана.

Судом города Турсунзаде Мухаммади Тошев приговорен к восьми годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.