В этом году Масленицу начали отмечать 4 марта. Если у вас совсем нет времени стоять у плиты на этой неделе, мы предлагаем вам варианты, куда можно пойти и отведать блинов, чтобы было вкусно, как дома.

Самые вкусные и оригинальные варианты в нашей подборке.

Ресторан «Трактиръ»

Это место пришло одним из первых на ум, когда мы думали о том, где можно поесть блинов, потому что именно здесь, наверное, можно найти самый большой их выбор. Блины с яблоками, мандариновым соусом, жареными бананами и карамелью, малиной и абрикосовым джемом, заварным кремом, медом, кремом «маскарпоне» и персиками, творогом, шоколадной пастой, персиками и апельсинами. И это только сладкие блины. Еще есть блины с жареной бараниной и овощами, грибами и сыром моцарелла, шпинатом и сыром «фета», курицей и грибами, семгой и плавленым сыром, уткой и овощами, с мясом и икрой лосося.

Стоимость блинов начинается от 20 до 95 сомони за порцию. Но по секрету скажем - они стоят того, чтобы их попробовать. Наши любимые – с лососем и плавленым сыром.

Адрес: ул. М. Турсунзода, 1-й проезд (ориентир театр Оперы и балета), время работы: с 07:00 до 23:00

Ресторан «Одесса»

Неудивительно, что это заведение оказалось в нашем списке. По большому счёту, здесь есть все, чего требует душа и блины в том числе: здесь есть даже отдельное блинное меню. Блины в «Одессе» подают самые разные - со сгущенкой, с маком, с вишней и творогом, с джемом, с медом, с творогом запеченные, а также с икрой, со шпинатом, свеклой и морковью, с куриной и говяжьей печенью, с семгой и твердым сыром, с капустой и грибами и много чего другого. Эти блинчики обязательно восхитят любого блиномана.

В порции – три блина. Стоит это удовольствие от 15 до 65 сомони в зависимости от ассортимента.

Адрес: ул. Ахмади Дониш, 3, время работы: с 11:00 до 23:00

Кафе Coffee Moose Dushanbe

Само заведение утверждает, что блины на завтрак - это очень даже хорошая идея. Поэтому у них существует очень хорошее правило: если вы купили блины до 11 утра, то кофе американо или экспрессо вам в подарок.

В кафе выпекают только один вид блинов, но очень вкусный – с шоколадом и бананом. В порцию входит четыре блина и стоит такая вкуснятина 15 сомони.

Адрес: пр. Рудаки, 30 (ориентир театр Оперы и балета), время работы: с 07:30 до 23:00

Кафе Mazza

Если вы еще здесь не были, то точно проходили мимо. А если любите блины, то теперь есть повод заглянуть на огонек. В кафе предлагают три вида блинов – со сметаной и творогом, ягодным вареньем и с шоколадом, а еще с бананом. В порцию входит два блина, стоимость 8 сомони.

Адрес: пр. Рудаки, 30 (ориентир кафе «Джелатто»), время работы: с 07:30 до 22:00

Кафе «Шоколадница»

По названию этого места можно понять, что здесь готовят блины с шоколадом – ароматные, нежные и румяные. Если на шоколад у вас аллергия, то можете отведать здесь блины с малиной и взбитыми сливками, с яблоками и карамелью, с творогом, с маком, а также с козьим сыром, с сыром и ветчиной, с мясом, с семгой и с икрой.

В порцию входят два блина и стоят они от 12 до 20 сомони.

Адрес: пр. Рудаки 77, ТЦ "Сиёвуш", 2-ой этаж, время работы: с 08.00 до 23.00

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.