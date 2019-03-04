Зариф Ализода занимал пост Уполномоченного по правам человека в Таджикистане на протяжении последних 10 лет, сегодня он был снят с поста президентом.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня Указ о назначении Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан Умеда Бобозода. До этого он снял с поста Омбудсмена Зарифа Ализода, который находился на этой должности последние 10 лет.

Умед Бобозода, который занимал должность должность советника аппарата помощника президента по правовым вопросам, заменил Зарифа Ализода, в свою очередь, назначенного помощником президента по правовым вопросам - полномочным представителем президента в верхней и нижней палате таджикского парламента. Кстати, именно с этой должности Зариф Ализода ушел 10 лет назад на пост Омбудсмена - сразу же после образования этого института по защите прав человека в стране в 2009 году.

Эксперты не раз заявляли о том, что Уполномоченный по правам человека не всегда выполняет свои обязанности в полной мере. О том, чего ждать от нового Омбудсмена, они тоже рассказали.

Эксперты склоняются к тому, что ждать от него кардинальных изменений в вопросе с защитой прав человека в стране не стоит. Такого мнения придерживается доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.

"Умед Бобозода хороший специалист в области международного частного права, защитил в этой области кандидатскую диссертацию. Но нельзя сказать, что его назначение может привести к каким-то кардинальным изменениям в связи с гарантией и соблюдением прав и свобод человека в Таджикистане. Он человек порядочный, но сказать, что он глубоко и тонко разбирается в вопросах прав и свобод человека трудно, особенно в условиях Таджикистана, с учётом законодательного урегулирования его статуса он не может работать лучше своего предшественника. Следовательно, по существу, проблемы, связанные со свободой и гарантией прав человека, останутся такими же, как и прежде», - считает Хакимов.

Хакимов говорит, что законодательно Омбудсмен в Таджикистане не может эффективно и независимо осуществлять свои функции.

"Эффективнее было бы назначить на этот пост авторитетного человека, который пользуется авторитетом среди граждан и политических партий, общественных объединений и СМИ. Чтобы он имел политическую волю, теоритически и практически подготовлен с учетом особенностей функционирования института Омбудсмена в системе общественных отношений. В противном случае, Омбудсмен, как механизм осуществления прав и свобод человека не может выполнять свои функции", - отметил доктор юридических наук Хакимов.

Хакимов отметил, что новый Омбудсмен, прежде всего, должен делать то, что исходит из Конституции Таджикистана, а также норм и принципов международного права, которое ратифицировал Таджикистан.

Шокирджон Хакимов Радио Озоди

«Он должен способствовать тому, чтобы в Таджикистане была реальная многопартийность, выборы отвечали соответствующим стандартам международного права, парламентаризм и конституционализм были реальностью государственности нашей страны, свобода слова и свобода критики - условием развития политического плюрализма, конкуренция в экономической деятельности, как стратегия развития национальной экономики и привлечение инвестиции. Однако все это требует того, чтобы Омбудсмен был не только теоретически, но практически независим и, несмотря на существующие препятствия, последовательно старался реализовать эти идеи», - убежден Шокирджон Хакимов.

Известная таджикская правозащитница Ойнихол Бобоназарова считает неправильным назначать человека из правительства на эту должность.

"В большинстве стран мира на эту должность назначают не лиц, которые работали в правительстве, а из числа гражданских активистов, общественных деятелей, выдающих личностей", - отмечает она.

По ее словам, человек, который работал в правительстве, имеет более другую позицию. "Омбудсмен должен иметь такую позицию, чтобы одинаково относиться и к гражданскому обществу, к общественным организациям, неправительственным и правительственным организациям, и не должен поставить одного выше другого. Омбудсменом должен быть человек, которого знает вся общественность, как личность», - сказала Бобоназарова в беседе с «АП».

Ойнихол Бобоназарова Радио Озоди

Она тоже не ждёт каких-то больших перемен от нового Омбудсмена, который, по ее мнению, "будет продолжать путь Ализода". "В Таджикистане очень много проблем в области прав человека, начиная от нарушения социальных прав до политических. Я не думаю, что этот человек в силе решить эти вопросы. Но время покажет", - отметила эксперт.

"Авторитет государства очень зависит от Омбудсмена и он должен активно заниматься решением имеющихся проблем. Если он сумеет решить те проблемы, которые имеются в стране, то не останется необходимости вмешательства зарубежных и международных организаций. Мы сегодня все видим, как международные организации критикуют Таджикистан.

Если же Омбудсмен будет работать совместно с обществом, общественными и неправительственными организациями, учитывать их мнение и решать существующие проблемы, то рейтинг Таджикистана поднимется. А это может повлиять и на получение зарубежных грантов. Иными словами, эта должность очень важная для страны", - отметила правозащитница.

Наргис Закирова, председатель Бюро по правам человека и соблюдения законности, выражает надежду на то, что у нового Омбудсмена высшей ценностью будут права человека и своя позиция по наиболее серьезным нарушениям человеческих прав.

«С новым Омбудсменом мы пока не знакомы, но, надеюсь, что в ближайшее время мы с ним познакомимся. Очень надеемся на плодотворное сотрудничество с ним, как это было с предыдущим Уполномоченным по правам человека. Надеюсь, что новый Омбудсмен также будет открыт, как его предшественник, и будет активно сотрудничать с гражданским обществом», - отметила Закирова.

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