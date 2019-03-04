Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес новые изменения в правила игры, которые вступят в силу с 1 июня.
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В Таджикистане новый Омбудсмен. Что от него ждать?
«Мама, я тебя люблю!»: «Ориёнбанк» провел акцию в честь Дня матери
Почему звезды больше не едут в Таджикистан?
7 правил для мигрантов-обладателей патентов в России
Депутаты ГБАО единогласно выбрали Ёдгора Файзова председателем области
Эмомали Рахмон отправил на пенсию секретаря Совета безопасности Таджикистана
Глава МИД Узбекистана обсудил с талибами вопросы афганского урегулирования
«МегаФон Таджикистан» предложил интернет-пакеты для любителей фильмов и видео
Похудеть за полгода: президент Узбекистана потребовал от силовиков сбросить вес
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