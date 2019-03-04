Мигрантов, работающих по патенту в России намного больше, чем тех, у кого есть разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). У обладателей патента гораздо больше забот и главное - все надо сделать вовремя и правильно.

Migrant.news.tj решил cделать небольшую памятку: что и когда нужно сделать, чтобы однажды не проснуться нелегалом в России.

 

Получение патента

13:31 25 февраля

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Не помешает перед подачей документов на патент проверить наличие запрета на въезд в Россию. Сделать это можно на сайте МВД России или же непосредственно обратившись с заявлением в территориальные подразделения ГУВМ МВД РФ.

Не забывайте, что запрет на въезд могут поставить не только по линии МВД и вы о  запрете можете и не подозревать.

Итак, вы приехали на заработки в Россию. В первую очередь, что вы должны сделать после того, как встанете на миграционный учет, это получить патент.

Внимание! Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по постановке на миграционный учет.

Поддельная регистрация ведет к отказу в выдаче патента. При этом вновь обратиться за получением патента возможно будет только через год.

Обратитесь за получением патента не позднее чем в течении 20 дней с даты въезда, так как по миграционным правилам, патент вы должны получить в течениие месяца после въезда.

 

Штраф

08:50 27 февраля

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Когда вы пребываете в Москву или любой другой город России и ваша цель - работа, то вы должны помнить, что нужно оформить патент в течение 30 календарных дней или лучше всего в течение 20 дней с даты въезда в Россию.

Именно такой срок отведен для получения патента. Если не уложитесь в этот временной промежуток, помните, что за нарушение срока обращения за оформлением патента предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Обратите внимание, что речь идет именно о календарных днях. 

Несмотря на установленный законом срок для подачи документов на патент, бывают ситуации, когда не получается сдать все документы вовремя. Если вы оказались в такой ситуации, то нет смысла пытаться «решить вопрос на месте» и уговаривать сотрудника миграционного центра принять ваши документы с опозданием.

Кроме того, не стоит сразу соглашаться на оплату штрафа: это довольно рискованно и в будущем сыграет с вами злую шутку. Дело в том, что помимо того, что сумма штрафа достаточно внушительна, на нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении и информация о нем будет внесена в базу МВД. И это уже полпути к выдворению.

Помните, если у вас будет два административных правонарушения за последние три года, то это основание для выдворения и запрета на въезд в Россию на три года.

Есть совершенно законный способ избежать оплаты штрафа: достаточно сделать пересечение границы и у вас пойдет отсчет новых 30 дней для подачи документов на патент.

 

Оплата патента

Патент действителен, если он оплачен. В случае неоплаты, срок действия патента прекращается. Квитанцию на уплату НДФЛ за патент можно автоматически сформировать на сайте через электронный сервис «Квитанция для оплаты патента» или получить в миграционном центре и оплатить в любом банке. После уплаты платежей нужно хранить все оплаченные квитанции до получения нового патента.

Если иностранный гражданин выехал из Российской Федерации и не оплатил патент на период отсутствия, по возвращении на территорию России ему необходимо получить новый патент.
10:00 18 февраля

Стоимость патента в Таджикистане повышается на 5,4%

Стоимость патента разная и каждый регион или город определяет стоимость самостоятельно.  Больше всего за патент в 2019 году будут платят мигранты, работающие в Республике (Саха) Якутия — в месяц  9335 рублей, вторым идет Ямало-Ненецкий автономный округ 8845 рублей.

Дешевле всего патент обойдется иностранцам, работающим в Республике Алтай — 2807 рублей и в Северной Осетии (Алания) — 2967 рулей в месяц.

В Москве и в Санкт-Петербурге этот документ стоит 5000 и 3800 рублей соответственно. В Московской области — 4750 рублей, а в Ленинградской области — 3800 рублей.

Весь список регионов России со стоимостью патента вы можете найти здесь.

 

Можно ли сэкономить на оплату патента?

В данном случае экономия звучит, как фантастика, ведь цены на патенты не меняются в течение года. Но все же возможность сэкономить на патенте есть. Это можно сделать в конце каждого года – до 31 декабря каждого года вы можете оплатить патент на следующий год по цене нынешнего года.

К примеру, если патент в Москве стоит 5000 рублей, а в конце года стало известно, что его цена повысится, то вы можете свой патент продлить по старой цене, если успеете это сделать до конца декабря.

 

Продление патента

11:35 7 февраля

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Для того, чтобы сделать продление патента на второй год и продолжить работать в РФ, иностранные граждане могут на основании статьи 13.3, пункта 8, Федерального закона №115 переоформить патент на работу, не покидая пределы России.

Максимальный срок патента в России - 12 месяцев. Если срок патента истекает, а у вас трудовой договор еще на год, то вы можете смело отправляться в Миграционный центр для продления патента еще на год.

Помните, что патент подлежит продлению лишь один раз и на один год, на третий год продлить уже невозможно и придется получать новый, но для этого сначала вам следует выехать и обратно въехать в Россию.

 

Переоформление патента

12:01 18 декабря, 2018

Зачем Таджикистану миграциологи?

Переоформить патент можно только один раз (и для этого не нужно выезжать из РФ). Сделать это можно только в Миграционном центре того субъекта, где вы работаете.

Для переоформления патента нужен такой же пакет документов, как и для первичного оформления патента, и дополнительно необходимо представить: все квитанции об уплате платежей за все месяцы действия прошлого патента; ходатайство работодателя с просьбой переоформить патент в свободной форме; трудовой договор с работодателем.

Для переоформления также необходимо, чтобы ваш работодатель направил в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ уведомление о заключении с вами трудового договора.

Если вы работаете у ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА в течение 2 месяцев с момента получения патента, необходимо представить ваш трудовой договор в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по вашему региону.

 

Один патент, две работы?

11:34 17 февраля, 2018

В миграцию в 15 лет. История одного мигранта

Иностранный гражданин может работать по совместительству только в том регионе, который указан в его патенте.

Если в патенте указана специальность, должность или вид деятельности, то иностранец может работать по совместительству только на тех же позициях, которые указаны в патенте на работу.

К примеру, патент иностранного гражданина получен в Ленинградской области, вид деятельности в патенте – грузчик. 

Может ли в этом случае иностранный гражданин работать по совместительству грузчиком в Санкт-Петербурге? Нет, не может, так как патент получен на другой регион.

 

Смена должности\профессии

Некоторые регионы России ввели правило – в патенте надо указывать должность или профессию, по которой вы будете работать. Помните, что если вы получили такой патент с указанием должности, то не имеете право работать в другой специальности.

К примеру, если вы подсобный рабочий, то вы не вправе выполнять функционал мерчендайзера (в том числе осуществлять выкладку товара).

Подобная мера увеличила нагрузку на мигранта, который в случае смены должности обязан получить новый патент с указанием новой занимаемой должности.

12:37 12 октября, 2018

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Нарушение указанного правила влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» - это наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Весь список регионов России, где выдается патент с указанием должности, вы можете найти здесь.

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