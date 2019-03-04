Мигрантов, работающих по патенту в России намного больше, чем тех, у кого есть разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). У обладателей патента гораздо больше забот и главное - все надо сделать вовремя и правильно.

Migrant.news.tj решил cделать небольшую памятку: что и когда нужно сделать, чтобы однажды не проснуться нелегалом в России.

Получение патента

Не помешает перед подачей документов на патент проверить наличие запрета на въезд в Россию. Сделать это можно на сайте МВД России или же непосредственно обратившись с заявлением в территориальные подразделения ГУВМ МВД РФ.

Не забывайте, что запрет на въезд могут поставить не только по линии МВД и вы о запрете можете и не подозревать.

Итак, вы приехали на заработки в Россию. В первую очередь, что вы должны сделать после того, как встанете на миграционный учет, это получить патент.

Внимание! Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по постановке на миграционный учет.

Поддельная регистрация ведет к отказу в выдаче патента. При этом вновь обратиться за получением патента возможно будет только через год.

Обратитесь за получением патента не позднее чем в течении 20 дней с даты въезда, так как по миграционным правилам, патент вы должны получить в течениие месяца после въезда.

Штраф

Когда вы пребываете в Москву или любой другой город России и ваша цель - работа, то вы должны помнить, что нужно оформить патент в течение 30 календарных дней или лучше всего в течение 20 дней с даты въезда в Россию.

Именно такой срок отведен для получения патента. Если не уложитесь в этот временной промежуток, помните, что за нарушение срока обращения за оформлением патента предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Обратите внимание, что речь идет именно о календарных днях.

Несмотря на установленный законом срок для подачи документов на патент, бывают ситуации, когда не получается сдать все документы вовремя. Если вы оказались в такой ситуации, то нет смысла пытаться «решить вопрос на месте» и уговаривать сотрудника миграционного центра принять ваши документы с опозданием.

Кроме того, не стоит сразу соглашаться на оплату штрафа: это довольно рискованно и в будущем сыграет с вами злую шутку. Дело в том, что помимо того, что сумма штрафа достаточно внушительна, на нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении и информация о нем будет внесена в базу МВД. И это уже полпути к выдворению.

Помните, если у вас будет два административных правонарушения за последние три года, то это основание для выдворения и запрета на въезд в Россию на три года.

Есть совершенно законный способ избежать оплаты штрафа: достаточно сделать пересечение границы и у вас пойдет отсчет новых 30 дней для подачи документов на патент.

Оплата патента

Патент действителен, если он оплачен. В случае неоплаты, срок действия патента прекращается. Квитанцию на уплату НДФЛ за патент можно автоматически сформировать на сайте через электронный сервис «Квитанция для оплаты патента» или получить в миграционном центре и оплатить в любом банке. После уплаты платежей нужно хранить все оплаченные квитанции до получения нового патента.

Если иностранный гражданин выехал из Российской Федерации и не оплатил патент на период отсутствия, по возвращении на территорию России ему необходимо получить новый патент.

Стоимость патента разная и каждый регион или город определяет стоимость самостоятельно. Больше всего за патент в 2019 году будут платят мигранты, работающие в Республике (Саха) Якутия — в месяц 9335 рублей, вторым идет Ямало-Ненецкий автономный округ 8845 рублей.

Дешевле всего патент обойдется иностранцам, работающим в Республике Алтай — 2807 рублей и в Северной Осетии (Алания) — 2967 рулей в месяц.

В Москве и в Санкт-Петербурге этот документ стоит 5000 и 3800 рублей соответственно. В Московской области — 4750 рублей, а в Ленинградской области — 3800 рублей.

Весь список регионов России со стоимостью патента вы можете найти здесь.

Можно ли сэкономить на оплату патента?

В данном случае экономия звучит, как фантастика, ведь цены на патенты не меняются в течение года. Но все же возможность сэкономить на патенте есть. Это можно сделать в конце каждого года – до 31 декабря каждого года вы можете оплатить патент на следующий год по цене нынешнего года.

К примеру, если патент в Москве стоит 5000 рублей, а в конце года стало известно, что его цена повысится, то вы можете свой патент продлить по старой цене, если успеете это сделать до конца декабря.

Продление патента

Для того, чтобы сделать продление патента на второй год и продолжить работать в РФ, иностранные граждане могут на основании статьи 13.3, пункта 8, Федерального закона №115 переоформить патент на работу, не покидая пределы России.

Максимальный срок патента в России - 12 месяцев. Если срок патента истекает, а у вас трудовой договор еще на год, то вы можете смело отправляться в Миграционный центр для продления патента еще на год.

Помните, что патент подлежит продлению лишь один раз и на один год, на третий год продлить уже невозможно и придется получать новый, но для этого сначала вам следует выехать и обратно въехать в Россию.

Переоформление патента

Переоформить патент можно только один раз (и для этого не нужно выезжать из РФ). Сделать это можно только в Миграционном центре того субъекта, где вы работаете.

Для переоформления патента нужен такой же пакет документов, как и для первичного оформления патента, и дополнительно необходимо представить: все квитанции об уплате платежей за все месяцы действия прошлого патента; ходатайство работодателя с просьбой переоформить патент в свободной форме; трудовой договор с работодателем.

Для переоформления также необходимо, чтобы ваш работодатель направил в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ уведомление о заключении с вами трудового договора.

Если вы работаете у ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА в течение 2 месяцев с момента получения патента, необходимо представить ваш трудовой договор в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по вашему региону.

Один патент, две работы?

Иностранный гражданин может работать по совместительству только в том регионе, который указан в его патенте.

Если в патенте указана специальность, должность или вид деятельности, то иностранец может работать по совместительству только на тех же позициях, которые указаны в патенте на работу.

К примеру, патент иностранного гражданина получен в Ленинградской области, вид деятельности в патенте – грузчик.

Может ли в этом случае иностранный гражданин работать по совместительству грузчиком в Санкт-Петербурге? Нет, не может, так как патент получен на другой регион.

Смена должности\профессии

Некоторые регионы России ввели правило – в патенте надо указывать должность или профессию, по которой вы будете работать. Помните, что если вы получили такой патент с указанием должности, то не имеете право работать в другой специальности.

К примеру, если вы подсобный рабочий, то вы не вправе выполнять функционал мерчендайзера (в том числе осуществлять выкладку товара).

Подобная мера увеличила нагрузку на мигранта, который в случае смены должности обязан получить новый патент с указанием новой занимаемой должности.

Нарушение указанного правила влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» - это наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Весь список регионов России, где выдается патент с указанием должности, вы можете найти здесь.

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