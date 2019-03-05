АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 МАРТА 2019 ГОДА

– В национальном музее откроется выставка «Образ женщины-матери в произведениях художников Таджикистана», посвященная Дню матери.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАРТА

1959 – Состоялся первый съезд журналистов Таджикистана.

2007 - Фильм таджикского режиссера Джамшеда Усманова «Чтобы попасть в рай, надо умереть» получил Гран-при конкурса «За пределами Европы».

2015 - В Стамбуле убит лидер запрещенной в Таджикистане «Группа 24» Умарали Кувватов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 МАРТА

1913 - Родился узбекоязычный поэт Таджикистана Аширмат Назаров.

1921 - Родился кинорежиссёр и оператор Мухаммадкул Арабо.

1927 - Родился ученый-историк, академик Нумон Негматов.

1930 - Родился ученый-философ Гаффор Ашуров.

1930 - Родился доктор философских наук, профессор Рахим Мачидов.

1940 - Родился доктор исторических наук Карим Кодиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 1-3 тепла.