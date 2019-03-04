Эмомали Рахмон сегодня подписал указ об освобождении от должности секретаря Совета безопасности Республики Таджикистан Абдурахима Каххарова в связи с выходом на пенсию: он проработал на этом посту последние семь лет.

Главой Совбеза президент назначил Махмадали Ватанзода, который занимал должность помощника президента по правовым вопросам и был полномочным представителем президента в парламенте.

На его место назначен теперь уже бывший Омбудсмен Зариф Ализода, который сегодня был снят с занимаемой должности Уполномоченного по правам человека.

Генерал-полковник Абдурахим Каххаров - с 2000 по 2006 годы являлся первым заместителем министра внутренних дел Таджикистана, с 2006 года — начальником управления внутренних дел Согдийской области, с января 2009 года по январь 2012 года - министр внутренних дел Таджикистана. 5 января 2012 года назначен секретарeм Совета безопасности РТ.

Президент также отправил на пенсию Шерали Хайруллоева, освободив его от должности помощника президента по вопросам национальной безопасности.

Генерал-полковник Шерали Хайруллаев с 1995-2013 гг. занимал должность министра обороны Таджикистана. 25 января 2014 года был назначен помощником президента по вопросам национальной безопасности. Награжден орденами «Ситораи Президент» II степени и Исмоили Сомони II степени.

Также на пенсию отправлен Матлубхон Давлатов, который занимал в последние годы пост старшего референта Секретариата президента.

Матлубхон Давлатов с 1994 года возглавлял Госкомимущество, с октября 2001 года был председателем Республиканской комиссии по приватизации. В 2006 году стал главой Комитета государственного финансового контроля, а с 31 января 2006 года - госсоветником президента по экономическим вопросам. В марте 2010 года был назначен руководителем Исполнительного аппарата президента, а 5 января 2012 года стал первым вице-премьером РТ. Был освобожден с этой должности 18 ноября 2013 года и назначен на пост старшего референта Секретариата президента.

Кроме того, президент освободил Бобозода Умеда от должности советника аппарата помощника президента Таджикистана по правовым вопросам и назначил его Уполномоченным по правам человека в Таджикистане вместо Зарифа Ализода.

Также освобожден от должности старшего консультанта – начальника отдела оборонной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан Джонмахмад Раджабов.

Правительственным постановлением, подписанным президентом, с поста первого заместителя директора – главного инженера Государственного учреждения «Дирекция по зоне затопления Рогунской ГЭС» в связи с уходом на пенсию освобожден Иброхим Раджабзода.

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