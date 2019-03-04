Компания «МегаФон Таджикистан» предложила абонентам новые пакеты «Тамошо». Трафик передачи данных в этой линейке разделен на две части: первая предназначена для просмотра видео во Всемирной сети, вторая – для использования любых других интернет-ресурсов. Это позволит смотреть фильмы и видеоролики, в том числе на YouTube и портале «Mega Movie», не беспокоясь о том, что трафик «на остальное» закончится.

«На онлайн-видео приходится все больше интернет-трафика наших абонентов. Поэтому мы решили создать специальные пакеты, в которых был бы солидный объем трафика именно для любителей фильмов и сериалов, также видео - хостинга YouTube. А подписка на «Mega Movie», где можно раньше всех увидеть новинки сериалов, уже входит в цену пакетов «Тамошо»», – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

В линейке «Тамошо» представлено четыре пакета разного объема. В самом маленьком – S – есть 6 Гб для доступа на видео-порталы и 2 Гб на остальные цели. Цена – 70 сомони. В пакетах M, L и XL объем «видео-трафика» составляет соответственно 4, 10 и 20 Гб (цена – 130, 250 и 390 сом.). Каждый абонент может выбрать в новой линейке вариант на свой вкус.

Если пакета трафика на «Тамошо» по каким-либо причинам окажется недостаточно, можно подключить разовый дополнительный пакет: «+1000 Мб Интернет», «+2000 Мб Видео» или «+4000 Мб Видео». Также только на линейке «Тамошо» доступен для подключения «Ночной Безлимит», дающий возможность пользоваться интернетом с 00:00 до 06:59 без ограничений по объему трафика и скорости.

Подробная информация о линейке «Тамошо» и портале «MegaMovie» с лучшими сериалами – на http://megafon.tj/internet/paket-tamosho-/

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