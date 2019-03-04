На встрече с активистами Наманганской области 1 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал сотрудников министерств внутренних дел и обороны республики за лишний вес. Глава государства дал им 3-6 месяцев времени для похудения, сообщает Daryo.uz.

«Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес», – цитирует слова президента интернет-издание Daryo.uz.

Шавкат Мирзиеев говорил о проблеме веса и во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.

Тогда глава Узбекистана говорил, что «вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46% повышенное содержание холестерина в крови, у 31% – высокое кровяное давление».

После этого выступления Мирзиёева, появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в Узбекистане требуют от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения в норму веса.

Напомним, в Таджикистане за объявленную в конце прошлого года среди сотрудников милиции кампанию в борьбе с лишним весом 10 человек не смогли похудеть и были уволены из рядов правоохранительных органов. Остальные продолжают худеть.

Кампания по похудению в Таджикистане была объявлена в декабре 2018 года. Тогда сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». Тогда же милиционеров предупредили, что сотрудников с лишним весом ждет увольнение.

В январе этого года на пресс-конференции министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что надзор за выполнением его поручения по весу сотрудников милиции возложен на специальную комиссию.

После заявления министра, «АП» подготовило таблицу соотношения оптимального веса к возрасту и росту, которой руководствуются в МВД.

Фото Asia-Plus

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