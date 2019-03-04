13:00, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода в субботу, 2 марта провел выездной прием граждан в районе Дусти.

Глава области выслушал 14 жителей района по вопросам выделения земельного участка под жилье, строительства различных коммерческих объектов, очистки водосбросных каналов.

Решить проблемы, с которыми граждане обратились к нему, глава области поручил соответствующим структурам в минимальный срок и информировать его о результатах.

После приема граждан глава области анализировал все отрасли народного хозяйства района.

Выездное заседание в районе Дусти Фото Asia-Plus

Глава области выразил недовольство состоянием культурно-развлекательного парка района, которое не соответствует сегодняшним требованиям.

Хакимзода поручил руководству района навести порядок в этом парке в самое ближайшее время.

Председателю района Нурмухамаду Саидзода и его первому заместителю он поручил за свой счет отремонтировать два основных входа в парк.

«Если вы сами - два первых лица района - покажите пример и внесете свой вклад, то другим будет пример и за вами последуют другие руководители районных учреждений», - подчеркнул глава области.

Критике подверглась и сфера промышленности района, в частности, за снижение производства промышленных продуктов в январе текущего года.

Хакимзода отметил, что из 12 промышленных предприятий района 8 не работала, а остальные снизили уровень производства.

В этом вопросе он также поручил решить все проблемы в ближайшие сроки.

А что планирует сделать сам глава Хатлона?

Напомним, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода на встрече с активистам района Шахритус 10 февраля также отметил, что руководители должны показать пример другим. И многие руководители уже приступили к реализации сових проектов.

В частности, глава района Кушониен Джаббори Гафор сказал, что их семья планирует отремонтировать автодорогу местного значения в джамоате «Бохтариён», построит автозаправочную станцию и баню.

Председатель Пянджского района Махмадюнус Сайфиддинзода отметил, что его семья и родные планируют провести капитальный ремонт Дворца культуры джамоата «Сайфиддини Кабут», построить хранилище для сельхозпродуктов и цех по производству консервов.

Председатель района Джалолиддини Балхи Убайдулло Файзулло сообщил, что он и его родные тоже будут строить объекты, в частности предприятия, чтобы организовать много рабочих мест для жителей района.

Председатель Явана Амирбеки Темур сказал, что в одном из дальних кишлаков построит медпункт, а также при помощи своих братьев откроет два класса в школе района Кушониён, откуда он родом:

- По окончании строительства я сообщу, какую сумму на эти работы мы потратили, - сообщил председатель Явана.

Зафар Файзуллозода, председатель района Кубодиён, планирует при поддержке своих близких отремонтировать дорогу села “Файзулоев”, а также провести освещение кишлака.

А Рамазон Оймахмадзода, председатель района Шаартуз, планирует произвести укладку плит на дорожках парка района.

А вот что планирует сделать сам Курбон Хакимзода (и планирует ли) для области - не известно, он об этом распространяться не стал.

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