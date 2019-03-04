В ОМВД Таджикистана по столичному району Фирдавси обратился 17-летний житель ул. Н.Карабаева города с заявлением о том, что 28-го февраля 2019 года на него напали подростки и ударили ножом.

По его словам, примерно в 18 часов вечера на территории ул. А. Джами столицы два неизвестных ему подростка 15-16 лет без причины сначала оскорбили его, затем избили и нанесли несколько ножевых ранений.

Пресс-центр столичной милиции сообщает, что всего пострадавшему были нанесены пять ножевых ударов. В результате он с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

По данному факту ведётся следствие. Милиция ищет предполагаемых преступников.

В последнее время участились случаи выяснения отношений между подростками и молодежи с применением холодного оружия, в частности, ножа.

Говоря об уровне преступности среди молодежи ранее глава УМВД по городу Душанбе, генерал-майор милиции Шариф Назарзода в интервью "АП", отмечал, что основными причинами совершения преступления несовершеннолетними и молодежью является отсутствие должного воспитания в нездоровых семьях, привлечение их к совершению противоправных деяний со стороны взрослых, бесконтрольность со стороны родителей, и безразличие общественности к этой проблеме.

При этом он отметил, что таких случаев стало больше просто потому, что выявлять их стали лучше.

По данным УМВД по городу Душанбе, в прошлом году в столице было зарегистрировано 261 (за тот же период в 2017 году - 96) преступление, совершенное 163 несовершеннолетними. Из них 95 человек, совершивших 134 преступления, являются жителями столицы.

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