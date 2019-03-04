Минздрав Таджикистана начал широкомасштабную кампанию по призыву к обязательному проведению обряда «хатна». Семейные врачи по всей стране ходят по домам и приглашают родителей мальчиков в больницу.
По официальным данным, в прошлом году операции по обрезанию были проведены более 80 тысячам детям.
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ShaITan6 часов назад
obryad simitskikh plemen, kotoriy prinesli araby s soboi
Гарми9 часов назад
Гоните к черту "рвачей" и пусть это делают "усто", как это было на протяжении больше , чем 1000 лет.
Абдалла10 часов назад
Осенью моему ребенку делали обрезание(2 года) после операции врач говорит:"дай хотя сумму укола, даю 20с., спрашиваю хватит, сказал да. Так что условно бесплатное это процедура. Уколы сами покупают или нет незнаю.
ps. После примерно час и далее надо смазывать обильно бинт вокруг плоти маслом чтоб бинт оставался мягким чтоб потом легче было снять бинт. Через несколько часов и бинт-узел тоже надо снимать а то плоть опухнет и ребенку будет больно.