Минздрав Таджикистана начал широкомасштабную кампанию по призыву к обязательному проведению обряда «хатна». Семейные врачи по всей стране ходят по домам и приглашают родителей мальчиков в больницу.

По официальным данным, в прошлом году операции по обрезанию были проведены более 80 тысячам детям.

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