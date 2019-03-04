Минздрав Таджикистана начал широкомасштабную кампанию по призыву к обязательному проведению обряда «хатна». Семейные врачи по всей стране ходят по домам и приглашают родителей мальчиков в больницу.  

По официальным данным, в прошлом году операции по обрезанию были проведены более 80 тысячам детям. 

 

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