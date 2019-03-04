Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана во главе с председателем Комитета по международным делам, общественным объединениям и информации Олимом Салимзода сегодня, 4 марта поехала в Японию, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

По его словам, в ходе визита таджикские парламентарии встретятся со спикером нижней палаты парламента Японии Тадамори Ошима, главой группы дружбы парламента Японии с парламентом Таджикистана.

На встречах будут обсуждены вопросы наращивания сотрудничества парламентариев двух государств в сфере законотворчества.

Таджикские депутаты в городах Токио, Осака, Киото и Хиросима проведут также встречи со студентами из Таджикистана, обучающихся в вузах Японии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.