Группа депутатов нижней палаты парламента Таджикистана во главе с председателем Комитета по международным делам, общественным объединениям и информации Олимом Салимзода сегодня, 4 марта поехала в Японию, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.
По его словам, в ходе визита таджикские парламентарии встретятся со спикером нижней палаты парламента Японии Тадамори Ошима, главой группы дружбы парламента Японии с парламентом Таджикистана.
На встречах будут обсуждены вопросы наращивания сотрудничества парламентариев двух государств в сфере законотворчества.
Таджикские депутаты в городах Токио, Осака, Киото и Хиросима проведут также встречи со студентами из Таджикистана, обучающихся в вузах Японии.
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