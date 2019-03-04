Созданная по поручению руководства страны группа занимается выявлением стоимости банковских кредитов и поиском путей снижения процентной ставки на них.

Вопросы, связанные с регулированием процентной политики в банковской системе с участием, в частности, представителей кредитных организаций обсуждены на состоявшемся круглом столе в НБТ, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что рабочая группа создана еще в прошлом году, и уже проделана определённая работа.

«В результате, средневзвешенная ставка кредитов снизилась с 28,2% в 2017 году до 26% в 2018 году, а объем выданных кредитов увеличился с 7,7 млрд сомони до 8,2 млрд сомони, соответственно», - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркивают, что работы по снижению процентной ставки кредитов будут продолжены.

Заместитель главы НБТ Лола Салимова в ходе круглого стола отметила, что для развития банковской системы страны следует повысить качество банковских услуг и обеспечить прозрачность деятельности кредитных организаций.

Она призвала кредитные организации вносить вклад для поддержки предпринимательства в стране посредством предложения кредитов по доступным процентным ставкам.

Кредитным организациям было поручено в определенный срок предоставить рабочей группе свои предложения о регулировании процентной политики в банковской системе.

Согласно данным НБТ, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте на начало этого года составляла 26,03%, а в иностранной валюте – 17,22%.

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