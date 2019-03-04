Шаҳрванди Ҷумҳурии Чехия Васлав Скоҳоутил ва ҳаммаслакони ӯ аз Тоҷикистон – директори ҶДММ “Гардун” Бахтиёр Арабов ва муовини ӯ Тоҳир Рустамов, ҳамчунин сармуҳосиб Товус Хушқадамова аз ҷониби Агении назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон ба қаллобӣ гумонбар дониста мешаванд.
Онҳо ба шаҳрвандони Тоҷикистон таъмин бо ҷойи корро дар Чехия ваъда дода, лекин ба ваъдаашон вафо накардаанд.
Бино ба иттилои маркази матбуоти Агентӣ, онҳо аз 36 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон беш аз 32 ҳазор доллар ва ҳудуди 102 ҳазор сомонӣ маблағ гирифта, амали ваъданамудаашонро иҷро накарданд.
Гуфта мешавад, нисбати боздоштшудагон мутобиқи моддаи 247 қисми 4 банди “б” КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қаллобӣ) парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтиши пешакии он идома дорад.
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