Компания Tcell, как технологичная телекоммуникационная компания, станет партнером проведения первого женского бизнес-инкубатора BITS.

BITS (Business IT School) – это Бизнес ИТ Школа, участники которой пройдут обучение от лучших менторов, представят свои бизнес-идеи инвесторам, и лучшие из них смогут получить финансирование на развитие стартапа!

Cбор заявок для участия в Школе BITS открыт до 8 марта. Авторы 20 лучших заявок будут отобраны для обучения в Школе. Подать заявку можно по ссылке: https://bit.ly/2IDHr49. Торопитесь, количество мест ограничено!

Главная цель Бизнес ИТ Школы BITS – это повышение потенциала девушек и женщин в развитии предпринимательства. Программа обучения Школы включает в себя 10 дней интенсивных тренингов от лучших наставников в области предпринимательства, где участники подготовятся к питчингу (презентации идей). Наставниками выступят Шерали Джурабаев, Бахриддин Нажмудинов, Заррина Бабаева, Фаррух Султанов, Фируза Мирзоева, Мирзоиброхим Умаров, Эзел Агаоглу. Кети Пирцхалава, Директор департамента маркетинговых коммуникаций Tcell, также станет ментором для участников и поделится своим опытом.

Финальный питч перед 10 инвесторами даст возможность лучшим идеям получить финансирование на реализацию!

Критерии по отбору заявок на участие:

Проект должен содержать инновационное, ИТ, Smart решение

Приветствуются проекты от девушек и женщин (участие мужчин также не ограничивается, все зависит от качества присланной идеи)

Преимущество отдается проектам Smart house, Smart City, Smart Environment

Тема первой школы BITS в Таджикистане – «Smart City – Smart Environment» («Умный город – умное окружение»).

«Умный город» - это концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления городским имуществом. Целью создания «умного города» является упрощение управления внутренними процессами города и улучшение качества жизни с помощью технологий. «Умный город» должен быть экологичным, безопасным, энергоемким, открывающим широкие возможности и обеспечивающим максимально комфортную жизнедеятельность.

«В наши дни, развитие общества напрямую зависит от инновационных технологических решений. Такие технологии, как M2M, Internet of things (прим.: Интернет вещей – создание сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой) помогают сегодня в упрощении и автоматизации многих процессов, а скоростной Интернет в этих технологиях повышает качество производимости. Tcell, как технологичная телекоммуникационная компания, всегда поддерживает проекты, которые могут повлиять на развитие технологичного предпринимательства, главным образом потому, что такие проекты в итоге улучшают жизнь простых людей», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Проект реализуется при поддержке телекоммуникационной компании Tcell, ООО «Сифат Иннотех Инвест», Посольства США в Таджикистане, American Space and Makerspace Dushanbe, UNDP, НПО "Центр развития туризма", Coca Cola, SITI и ENT.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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