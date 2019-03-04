Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн перенес свой назначенный на 3-4 марта официальный визит в Душанбе.

Об этом «АП» сообщили в правительстве Таджикистана.

По словам источника, визит главы МИД Люксембурга в Таджикистан, а также в Пакистан и Узбекистан перенесены на более поздний срок по техническим причинам.

«Он посетит Таджикистан 6 марта», - отметил источник.

В ходе его визита запланированы встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном и главой МИД Сироджиддином Мухриддином.

Планируется, что в ходе встреч будут обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Люксембурга.

Особое внимание будет уделено результатам ранее достигнутых договоренностей в ходе визитов президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Люксембург в 2004 и 2011 годах.

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