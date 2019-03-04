Судом Душанбинского военного гарнизона рядовой солдат войсковой части 0113 пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Хабибулло Ойев приговорен к одному году лишения свободы.

Об этом «АП» сообщили в суде.

Он был признан виновным по статье 373 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Вышеназванная статья предусматривает наказание за «нарушение уставных правил, выразившееся в систематическом издевательстве, унижении чести и достоинства, истязании, причинении легкого вреда здоровью с расстройством здоровья или незаконном лишении свободы».

Осужденный солдат проходил службу на территории Лахшского района, на границе Таджикистана с Кыргызстаном.

Судом было доказано, что он избивал младшего сержанта Хакима Абдурасулова и рядового Русланджона Дустова, которые получили телесные повреждения различной степени.

Осужденный солдат будет отбывать наказания в дисциплинарной воинской части.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.