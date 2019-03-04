Гражданин Чехии Вацлав Скохоутил и его подельники из Таджикистана - директор ООО «Гардуна» Бахтиёр Арабов, его заместитель Тохир Рустамов и главный бухгалтер Тоус Хушкадамова обвиняются антикоррупционным ведомством страны в мошенничестве.

Они обещали гражданам Таджикистана трудоустройство в Чехии, однако обещания не выполнили.

Жертвами их мошенничества стали 36 граждан Таджикистана, у которых они получили свыше $32 тыс. и порядка 102 тыс. сомони, сообщает пресс-центр Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

По данным источника, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.4 (мошенничество) УК Таджикистана.

Им грозит штраф в размере от одной тысячи четырехсот шестидесяти до двух тысяч ста девяноста показателей для расчетов или лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

Напомним, с 1 января текущего года размер одного показателя для расчетов в Таджикистане составляет 55 сомони.

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