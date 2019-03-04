В торжественной церемонии открытия нового, 17-го КПП на границе двух государств в минувшую субботу наряду с местными жителями приняли участие командующие пограничными войсками Таджикистана генерал-полковник Раджабали Рахмонали и Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев, сообщил «АП» пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Новый контрольно-пропускной пункт «Бабатаг» соединил таджикский Гиссар и узбекский Узун.

Через новый КПП могут проходить только граждане Таджикистана и Узбекистана, а также транспортные средства принадлежащие двум государствам.

Фото с сайта Daryo

Об открытии нового КПП на границе двух государств договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе прошлого года в Ташкент и его переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Пограничники двух государств уверены в том, что новый КПП послужит более устойчивому развитию отношений населения приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, снизит поток очередей на других КПП на границе двух государств.

По межправительственному соглашению от 2002 года, на границе Таджикистана и Узбекистана были установлены 16 КПП, в том числе девять, имеющих международный статус.

Большинство КПП были закрыты в середине 2000-х из-за обострения двусторонних отношений, и в пропускном режиме до начала прошлого года работали только два КПП: один в направлении Турсунзаде-Сарыасия, другой в направлении Бустон-Бекабад.

В марте прошлого года перед госвизитом Шавката Мирзиёева в Душанбе в полном объеме заработали все 16 КПП.

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