Сегодня день рождения великого музыканта, народного гафиза Таджикистана Акашарифа Джураева.
Он родился 125 лет назад, но его песни близки таджикскому народу и сегодня.
Он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах, пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались.
Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом, трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров.
Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке.
Его композиции совершенствуются, и теперь их в Таджикистане поют современные певцы на другой манер, но все также их легко запомнить и подпевать.
И это ещё раз доказывает, что песни Акашарифа Джураева не умирают, они навеки остались в памяти таджикского народа.
Песня «Додаракам»
Эту песню знают многие, и многие в 80-х годах впервые услышали ее в исполнении советской и узбекской певицы Насибы Абдуллаевой.
Однако ее в далекие советские годы спел Акашариф Джураев. Вот так она звучала в его исполнении:
А вот так ее пела Насиба Абдуллаева.
Песня "Сабзаке дона, дона"
Эта песня в прошлом году звучала повсюду: легкая, задорная, под нее так и хочется пуститься в пляс. В исполнении Дамирбека Олимова она звучит так:
А вот так она звучала в исполнении Акашарифа Джураева
Песня "Калабанди"
Ее спел оперный певец Бурхон Маматкулов в сопровождении камерного оркестра под руководством Толиба Шахиди
А в исполнении Акашарифа Джураева она звучала так:
Песня "Менолад дилам"
И еще одна песня, которая была прекрасна и в исполнении Акашарифа Джураева и в ее новой интерпретации.
Так она звучала в те далекие годы:
А так она звучит сегодня в исполнении легендарного Далера Назарова
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