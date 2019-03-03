Являясь одним из мировых лидеров по площади охраняемых природных территорий, Таджикистан обладает уникальной возможностью стать Меккой экотуризма. Но для этого, нужно беречь дикую природу, заботиться о сохранении всей экосистемы во всем ее биологическом разнообразии.

Научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню дикой природы (отмечается сегодня, 3 марта), состоялась 2 марта в Душанбе. На ней обсуждались вопросы охраны редких растений и животных Таджикистана и развитие экологического туризма в республике.

Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по развитию туризма страны совместно с отечественными и международными партнерами.

«Дикая природа Таджикистана привлекает к себе основную массу иностранных туристов. Для развития экологического туризма в Таджикистане, прежде всего, нужно решить задачу охраны дикой природы и принять меры по сохранению флоры и фауны страны», - отметил в своем выступлении глава Комитета туризма Нуъмон Абдугаффорзода.

Он ознакомил участников мероприятия с ключевыми позициями Национальной стратегии развития туризма и программой развития экологического туризма в республике.

Развитие экотуризма в Таджикистане было представлено, как один из основных путей сохранения дикой природы Таджикистана.

В Таджикистане охрана и восстановление редких и исчезающих видов животных в настоящее время рассматривается как важная общегосударственная задача.

Лидерство Таджикистана по охране природы

По состоянию на 2018 год суммарная площадь всей природоохранной территории Таджикистана составляет более 3,2 млн. га или 22% территории республики и включает в себя 5 заповедников, 13 заказников, 1 национальный парк, 1 историко-природный парк и 1 природный парк.

По этому показателю Таджикистан входит в число мировых лидеров, а в странах СНГ занимает абсолютное первенство.

Такая высокая доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в республике намного превышает рекомендованную Международным союзом охраны природы, согласно которой такие территории должны занимать не менее 10% территории отдельной страны.

Система ООПТ Таджикистана охватывает практически всё разнообразие природных ландшафтов: под защиту и контроль попало около 1200 видов растений, 85 видов млекопитающих, 10 тыс. видов беспозвоночных, 44 вида пресмыкающихся, 49 видов рыб, 346 видов птиц, многие из которых имеют международное значение.

Заплатить, чтобы наслаждаться природой

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание не только на охрану природы, но возможность ее восстановления посредством организации туристических поездок в заповедные места республики.

Чтобы получить доход от природного туризма, нужно, прежде всего, заботиться о сохранности всей экосистемы страны.

На днях в Комитете развития туризма были обсуждены вопросы, связанные с правилами посещения охраняемых природных территорий Таджикистана.

Участники совещания затронули также вопрос взыскания платы с туристов за посещение охраняемых заповедников. Это указано в законе об иных обязательных платежах в бюджет.

Вырученные средства Таджикистан может направить на мероприятия, связанные с сохранением биоразнообразия природы страны.

Тур-пакеты могут включить в себя не только изучение местной флоры и фауны, но и способы защиты и сохранения местной природы.

Топ 7 диких животных, нуждающихся в охране

На конференции шла речь и о представителях природы, которые нуждаются в охране. По словам представителя Комитета охраны окружающей среды, сегодня более 220 видов животных и около 300 видов растений входят в Красную книгу Таджикистана.

Мы выбрали 7 наиболее уязвимых животных, которые не только нуждаются в заботе, но и в условиях увеличения могут привлечь наибольшее число иностранных туристов.

1. Снежный барс (Ирбис)

Фото biodiv.tj

На сегодняшний день, согласно статистике международных природоохранных организаций, количество особей в дикой природе колеблется от 3 до 7 тыс.

Таджикские ученые утверждают, что количество барсов в местах обитания нашей республики в настоящее время насчитывает примерно около 260 особей. Считается, что из всех стран Центральной Азии снежный барс больше всего встречается в Таджикистане. Он занесен в Таджикскую и Международную Красную книгу.

Мировая добыча барса, до запрета охоты на него, составляла не более 1000 шкур в год. На территории бывшего СССР основными областями промысла ирбиса были Таджикистан и Кыргызстан. Шкуры шли главным образом на поделку ковров, женские шубы, дохи и воротники.

На мировом рынке ирбисы всегда пользовались спросом и ценились очень дорого. Долгое время ирбис считался опасным и вредным хищником, поэтому охота на него была разрешена круглогодично, любыми методами. За добычу ирбиса даже выдавали премию. Живые ирбисы всегда пользовались высоким спросом, а их продажа была доходной статьёй зооэкспорта.

2. Винторогий козел (Мархур)

Фото biodiv.tj

В Дашти-Джумском заповеднике большую часть года винторогие козлы держатся на высоте 1200-2400 метров над уровнем моря, зимой спускаются ниже - до 800 метров. Гон у винторогих козлов проходит тем раньше и интенсивней, чем раньше наступают холода. Обычно на территории Заповедника гон начинается в ноябре и продолжается до конца декабря. В этот период по согласованию с руководством заповедника особенно результативно можно организовывать фотоохоту для туристов - любителей дикой природы.

Винторогий козел числится в Красной книге. На территории бывшего СССР таких козлов насчитывается не более 1000 голов, в других странах этих козлов намного меньше. Преследование таких козлов запрещено законом, но браконьеров это не останавливает.

3. Бухарский олень

Фото biodiv.tj

Стада бухарского оленя обитают на территории Центральной Азии.Сейчас небольшая популяция бухарского оленя сохраняется в заповеднике «Тигровая балка».

Учеты проведенные при поддержке WWF Россия на основании Меморандума по сохранению бухарского оленя подписанного Таджикистаном, Казахстаном, Туркменистаном, WWF Россия и присоединившимся позже Узбекистаном, численность оленя в заповеднике «Тигровая балка» увеличивается. Они также обитают в Заравшанском заказнике.

4. Тяньшанский бурый медведь

Фото biodiv.tj

Обитает в горах Центральной Азии повсеместно. В настоящее время тянь-шаньский медведь в большинстве районов стал редок, а в некоторых уже исчез совсем. Тянь-шаньский медведь был занесен еще в Красную книгу СССР, ныне в Красных книгах всех стран Центральной Азии. В Таджикистане охота на медведя строго запрещена.

5. Джейран

Фото biodiv.tj

Джейраны очень уязвимы. В природе джейраны живут около 7 лет, в зоопарках могут доживать до 10 лет. На данный момент джейран имеет статус исчезающего животного и занесен в Красную книгу.

Встречается во всех странах Центральной Азии. За ним охотились за вкусное мясо.

6. Уриал

Фото nashzeleniymir.ru

Глобальное значение имеет также уриал – горный баран. Он проживает на крутых склонах на высоте 6000 метров над уровнем моря. Распространен по всей Центральной Азии, в Пакистане, Иране и Индии. Горные бараны, также как и джейраны, стали жертвами охотничьего промысла.

7. Баран Марко Поло (архар)

Фото a-a.d-cd.net

Архар является одним из основных индикаторных видов копытных животных высокогорий Таджикистана. В свою очередь, увеличение численности архара дало возможность сохранить и другие виды диких животных, в частности, снежного барса, одним из кормовых объектов которого является архар.

По последним подсчетам, численность архара (данные за 2018 год) на сегодняшний день составляет около 27 тыс. голов. Это является одним из положительных факторов для развития экологического туризма.

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