В Узбекистане, где число иностранных гостей в 2018 году перевалило за 6 млн человек, решили сделать большую ставку на паломнический туризм.
Здесь к лету 2019 года решили открыть десятки комнат для омовения и молитв, которые, в основном, будут расположены в аэропортах, вокзалах и на заправочных станциях.
Подобное поручение прозвучало от уст президента Шавката Мирзиёева еще в прошлом году. Что именно к сегодняшнему дню успели сделать в стране, узнайте в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Душанбе скончался последний участник Сталинградской битвы
Задержан парень, жестоко избивший девушку в центре Душанбе
Пять вечеров культуры и искусства: В Душанбе отметят 100-летие ВГИК имени Герасимова
Прерванный полет Мухиддина Олимпура
Открытый Таджикистан: в Германии показали туристический потенциал республики
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Почему таджикские строители падают с высоток и как получить ненужный новый паспорт
Многодетные матери штурмуют центр занятости в Астане. Им нужна консультация
По следам сэнсэя Казэ. В Таджикистане открылась новая школа каратэ - шотокан рю Казэ ха
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 2 марта 2019 года
"Ах какие глазки, ах какая...печень": какие изысканные комплименты говорят таджики и узбеки?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста