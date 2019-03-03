Наконец-то весна. С каждым днем теперь станет теплее, а мы будем снимать зимнюю одежду. И вот тут многие из нас обнаруживают, что за зиму успели набрать лишние килограммы. А впереди лето, купальный сезон, и так хочется «предстать перед публикой» в хорошей форме. Что делать?

Чтобы обрести стройность, придется не только заниматься спортом, но и серьезно пересмотреть свои привычки и рацион. Однако правильное питание не означает отказ от вкусной еды и чувствовать постоянный голод. В этом деле есть определенные правила, о которых нужно знать.

Диета – всему голова

"Можно каждый день упорно сжигать жир в спортзале, но избавиться от лишнего веса будет очень трудно, если не соблюдать диету", - считает фитнес-инструктор душанбинского спорткомплекса «Тодж Варз» Парвина Сурхакова.

Прежде всего, по ее словам, нужно четко определить, что можно есть, и что нельзя.

Итак, что нельзя? При соблюдении диеты из меню должны быть исключены:

- жирные сорта мяса и рыбы, фастфуд, колбасные изделия, копчёности;

- сахар, конфеты, варенье, мёд, мороженое, кисель, какао, шоколад;

- жирный творог, сливки, солёный сыр, майонез, пряности и специи;

- кондитерские изделия и макароны, белый хлеб, рис, манная крупа;

- все солёные и маринованные овощи;

- виноград, изюм, инжир, финики;

- сладкие соки, сладкий квас, алкоголь.

Что можно?

По словам Парвины сурхаковой, спортивная диета допускает множество продуктов. В частности, можно употреблять:

- изделия из муки грубого помола, хлеб ржаной и пшеничный с отрубями;

- супы, преимущественно вегетарианские, используя овощи и крупы в небольших количествах. Несколько раз в неделю допускаются овощные супы на нежирном мясном или рыбном бульоне. На гарнир лучше есть овощи в сыром виде - капусту, свежие огурцы, редис, салат, томаты, морковь и т.д. . Можно готовить блюда из отварных, запечённых овощей;

- нежирные сорта говядины, очищенная от шкурки курица. Употреблять в вареном или тушеном виде. Из рыбы – нежирные сорта;

- раз в день можно съедать 1–2 яйца, их можно варить или готовить белковые омлеты с овощами;

- допускаются кефир, простокваша и другие кисломолочные продукты, а также творог пониженной жирности;

- несладкие фрукты, в том числе мандарины, апельсины, авокадо, яблоки, ягоды, компоты без сахара;

- из напитков можно компоты из фруктов и ягод, отвар шиповника.

Время приема питания, по словам Парвины, нужно разделить на 5 частей.

"Утром, в обед и вечером – более полное питание, между ними – легкие закуски. При этом, конечно нужно понимать, что масса употребляемой пищи не должна быть большой – вес основного блюда не должен превышать 200-250 граммов. Ужинать нужно за 2,5 – 3 часа до сна. Данная диета показана тем, у кого нет заболеваний органов пищеварения, печени и сердечно-сосудистой системы. Если у вас имеются какие-то из этих болезней, диету надо соблюдать, посоветовавшись с врачом. Соблюдая диету и регулярно занимаясь спортом, можно добиться желаемого результата", - считает фитнес инструктор.

5 точек отсчета

Если вы решили подтянуть свою фигуру, стать стройным, сильным, вы должны настроить себя на то, что для этого придется, в первую очередь, побороть себя – набраться терпения, отказаться от вредных привычек, от любимых лакомств и шаг за шагом, постепенно идти к своей цели.

Чтобы достичь желаемого, вам нужен советник.

"В принципе, сейчас материалов о том, как стать стройным, как избавиться от лишнего веса или наоборот, набрать мышечную массу, в интернете полно. Однако у каждого человека свои физические особенности, и те общие правила не всегда подходят для вас, - считает Олим Парпиев, президент Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга РТ, инструктор столичного фитнес-центра «Кувват Атлетикс». – Вы решили привести свое тело в порядок. Отлично. Но прежде чем приступить к занятиям, вы должны посоветоваться с инструктором, а еще лучше, заниматься под его наблюдением".

Олим Парпиев (справа) с одним из своих подопечных Фото Asia-Plus

По его словам, есть пять составных частей, точек отсчета, с учетом которых необходимо составить ваш индивидуальный план.

"Это питание, сон, ваша жизнедеятельность (образ жизни, место работы), общее состояние здоровья плюс тела, а также уровень подготовленности. То есть, нужно сначала определить, чем и как вы питаетесь, работа у вас сидячая или активная, нет ли у вас серьезных болезней, связанных с сердцем, позвоночником и т.п.. Определив все эти особенности, можно составить план и начать действовать", - говорит Парпиев.

Терпение, и еще раз терпение…

По словам Парпиева, те, кто решили подтянуть свою фигуру, часто совершают одни и те же ошибки. Начиная «новую жизнь», многие, у кого лишний вес, тут же садятся на жесткую диету. Вторая ошибка – приходя в зал, они начинают усиленно тренироваться «до седьмого пота», желая скорее стать стройным.

"Оба этих действия неправильны и в итоге приведут к обратному эффекту. В норме человек должен сбрасывать от 250 грамм до одного килограмма в неделю, не больше. А резкая потеря веса свидетельствует о том, что вы теряете не только жир, но и мышечную массу. Результатом станут складки обвисшей кожи на животе, груди, руках. К тому же организм в результате такого жесткого подхода получит сильный стресс, и вскоре просто начинает «отказываться» работать в таком режиме. Итог, человек потеряет всякий интерес к занятиям, диете, возвращается к своим любимым фастфудам, жареному мясу, кондитерским изделиям, и как результат, набирает еще больше жира", - говорит инструктор.

По словам Олима Парпиева, проявляя терпение, продвигаясь вперед постепенно, шаг за шагом, можно добиться отличных результатов.

"Нужно начинать с малого, - советует эксперт. - Достаточно тренироваться три раза в неделю, выполняя вначале легкие упражнения, такие как бег, приседания, подтягивания на турнике и тому подобное. Немного войдя в колею, можно осваивать тренажеры, но тоже начиная с малых нагрузок. Проявив терпение, и строго соблюдая режим, вы обязательно вскоре заметите, как лишние складки с вашего живота, бедер начинают «испаряться» и ваше тело становится стройным. А это придаст вам еще больше энергии и желания, и вы обязательно добьетесь своего".

Одно другому не мешает

Соблюдая диету, регулярно посещая спортзал, вы можете «подогнать» свое тело под идеальный стандарт. Вместе с тем, у нас в республике есть центры здоровья, в которых опытные специалисты помогают избавиться от лишнего жира при помощи новых методов.

"Как правило, проблема жировых отложений больше заботит наших женщин, - рассказывает генеральный директор Центра эстетической гинекологии Александра Письменская. – В нашем центре применяют такие современные методы освобождения от жиров, как процедура криолиполиза, вакуумно-роликовый массаж и другие".

Александра Письменская Фото Asia-Plus

По словам эксперта, в основе криолиполиза лежит уникальная методика, позволяющая снижать объем жировых отложений с помощью аппаратного охлаждения проблемных зон.

"Данная технология коррекции фигуры стала применяться относительно недавно, в ее основе лежит очень простой и понятный принцип действия. Научно доказано, что клетки жира чувствительны к низким температурам. Под воздействием холода происходит их естественное разрушение. Образовавшаяся жидкость попадает в пространство между клетками и легко выводится из организма", - рассказывает Письменская.

Еще одна новинка, помогающая избавиться от жировых отложений - вакуумно-роликовый массаж.

"Для коррекции фигуры вакуумно-роликовый массаж - наиболее эффективный метод, - считает специалист. - Его применяют для устранения «апельсиновой корки», а также для борьбы с локальным целлюлитом в различных зонах тела. Роликовый массаж создает раздражение, которое улучшает снабжение тканей питательными веществами и кислородом, улучшает лимфо- и кровообращение, увеличивает интенсивность обмена веществ. Самой уникальной особенностью данной процедуры является не только борьба с целлюлитом, но и укрепление кожи, которая становится более плотной, гладкой, поскольку сокращается площадь дряблой и растянутой поверхности. Благодаря использованию этих и других методов, плюс соблюдая диету и занимаясь спортом, вы сможете вернуть вашему телу былую стройность и красоту".

В конечном итоге, все зависит только от вас: спорт, диета (при обязательной консультации со специалистом) или процедуры в салоне, благо специалистов и спортивных центров у нас достаточгно. Главное, прислушиваться к себе и знать меру, которая подоходит только вам.

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