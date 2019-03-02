В Германии состоялся вечер, посвященный туристическим возможностям Таджикистана. Он был организован в рамках объявления 2019-2021 годов “Годами развития села, туризма и народных ремесел» по инициативе посольства Таджикистана в Германии в сотрудничестве с Союзом журналистов сферы туризма Германии – CTOUR.

В посольстве, где проходило мероприятие, по этому случаю собрались более 50 журналистов – членов CTOUR, а также представители министерств и ведомств и туристических агентств Германии.

Посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо рассказал о стремлениях руководства страны, направленных на улучшение экономических показателей и благосостояния населения страны. «Туризм феноменальным образом стал в наше время одним из самых быстрорастущих секторов экономики», - сказал он, отметив положительную динамику посещений страны иностранными туристами за последние годы.

«Если в 2010 году страну посетили 160 тыс. иностранных граждан, то в 2018 году цифра перевалила за миллион посещений»,- сказал он.

Руководитель CTOUR Ханс-Петер Гауль, в свою очередь, проведение таких совместных мероприятий повышает интерес информационных кругов Германии к туристическим возможностям Таджикистана и дает возможность туристическому бизнесу Европы.

Союз журналистов сферы туризма Германии состоит из более 100 профессиональных и отраслевых журналистов, блогеров и фрилансеров, которые регулярно в газетах и журналах, а также в социальных сетях освещают новости мирового туризма.

На мероприятии также выступил почетный консул Таджикистана в Гамбурге и Земле Шлезвиг-Гольштейн, г-н Куруш Пуркиян, который отметил основные задачи привлечения западных инвесторов в экономику Таджикистана и, в частности, в ее туристический сектор.

Журналисты выразили заинтересованность в освещении туристических возможностей Таджикистана в СМИ Германии в текущем году. При этом, посол Таджикистана призвал отражать только реальные факты о стране и стремлениях правительства Таджикистана в развитии данной сферы.

Посол Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо Фото Александр Хайзер

Сохибназар Гайратшо отметил, что с окончанием зимы интерес путешественников в нахождении новых туристических целей возрастает.

«К примеру, только в январе этого года с целью получения информации более 80 тысяч иностранных граждан посетили официальный сайт посольства Таджикистана в Германии», - сказал он.

Гостям вечера был показан фильм о туристических местах Таджикистана и видео-презентация о возможностях страны в области туризма. Кроме этого, посетителям были представлены сувениры, таджикская кухня, буклеты с фото и описаниями самых популярных таджикских блюд на немецком языке.

В ходе дружеского обмена мнениями с представителями СМИ, прошедшего за традиционным таджикским пловом, Сохибназар Гайратшо ответил на различные вопросы журналистов, касающихся развития туризма в стране.

После встречи на портале CTOUR, у которого десятки тысяч посетителей из числа профессиональных журналистов и представителей туристического бизнеса, появился аналитический материал по вопросам туризма в Таджикистане «Туристическая цель Таджикистан. Качество вместо массового туризма», в котором автор Фред Хафнер раскрыл очевидные плюсы туристических поездок в республику, несмотря на его удаленность от Европы.

Напомним, что туристические агентства Таджикистана примут участие в одной из самой крупной международной туристической выставке ITB Berlin-2019, которая состоится в текущем месяце.

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