Хельба, он же пажитник сенной, он же фенугрек, он же шамбала и др.

С прошлого года в соцсетях, особенно в Фейсбуке не утихают страсти по некоему чудо-растению «хельбе», которое достойно попасть в список рекордов Гиннеса по цитируемости в интернете. Проанализировав, что пишут об исцеляющих качествах этой травы, мы узнали много интересного и самое главное, выяснили: хельба растет в Таджикистане!

Что такое хельба?

Оказалось, что это растение не что иное, как пажитник сенной, которое также называют хельба, хильба, шамбала, верблюжья колючка, фенугрек, фенигрекова трава, греческое сено, греческий козий трилистник, греческая сочевица, треуголка, верблюжья трава, метхи, чаман, донник голубой.

В общем, оно популярно во многих странах мира, поэтому имеет огромное количество названий. Хельба произрастает в юго-восточной Европе, Индии, Аргентине, Египте, Франции и Марокко, имеет приятный пряный, слегка горьковатый вкус и специфический, не имеющий аналога, запах.

Фото bvk.news

В беседе с травниками выяснилось, что в Таджикистане тоже растет хельба, правда ее называют у нас хулба и оно широко применяется среди местного населения.

Для чего?

Те, кто знаком с фитотерапией, отмечают, что хельба является одним из эффективных средств для увеличения груди, роста волос, похудения, чистой кожи, женского здоровья, при болезненных менструациях и кишечных расстройствах, проблемах с потенцией, половых расстройствах и других целей. Целебные свойства хельбы, оказывается, высоко оценил Гиппократ.

В Древнем Египте растение применяли для облегчения родов и усиления лактации. Из медицинских трактатов на папирусах, найденных в египетских гробницах известно, что хельба использовалась не только в кулинарии, но также как эффективное жаропонижающее средство. Масло хельбы прекрасно заживляет трещины пяток, смягчает загрубевшую кожу, способствует лечению и профилактике мозолей и натоптышей. Чай из хельбы очищает не только желудочно-кишечный тракт, но и почки. Густой отвар фиников с пажитником сенным является хорошим мочегонным средством, дробит камни почек и мочевого пузыря.

Растение добавляют в овощные блюда для лучшего их усвоения. Оно входит также в состав смеси приправ хмели-сунели и карри. Индийские женщины едят семена хельбы с неочищенным пальмовым сахаром после родов, чтобы укрепить спину, восстановить силы и стимулировать приток грудного молока. В Китае это растение используют для успокоения болей в животе и лечат им от импотенции.

«В Таджикистане хулба использовалась не только как чудодейственное растение, но и как средство для выведения моли, вшей, - рассказывает Джахонгул Эргашева, местная целительница из района Кушониён, - Я лично, лечу хулбой от женских болезней, при болях в животе. Кстати, если разместить растение среди курпа (ватные одеяла), сложенных на сундуке, то там никогда не заведутся мыши – специфический запах их отпугивает».

Почему ажиотаж?

Хотя сегодня хельбу можно легко приобрести, так как семена или масло растения можно купить у травников или на местных рынках, где продают пряности и товары из арабских стран, ажиотаж в сети Фейсбук вокруг растения пришелся на октябрь-ноябрь прошлого года, когда по всей видимости, в страну поступила большая партия из Египта.

Фото chayku.net

По стечению обстоятельств, в тот самый период состоялся знаменитый бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с небезысвестным Конором МакГрегором. И когда большая часть пользователей таджикского сегмента ФБ в поддержку дагенстанца стала на своих страничках ставить хештеги с именем «Хабиб», то появились и те, кто, пользуясь моментом, стали рекламировать хельбу как панацею от всех болезней.

А попросту это был некий пиар-ход, который ввел в заблуждение многих таджикских пользователей (посты с хельбой были размещены преимущественно в женских группах), которые поспешили заказывать хельбу. Так, в Фейсбуке появились мемы с двумя «Х» - Хабибом и хельбой. Хельбомания заполонила потом все общедоступные группы.

Как повели себя продавцы?

Ажиотаж был инициирован со стороны продавцов и дилеров очень искусно: цитируемость во всех группах и под всеми нужными и ненужными постами сделали свое дело: хельба заинтересовала даже скептиков. По праву, отличный маркетинг!

Одним из действенных способов пропаганды хельбы стали религиозные предпочения: судя по комментарию одного из дилеров, оказалось, что еще в VII веке Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), высказывался: «Исцеляйте себя хельбой!».

«Это явно свидетельствует о лечебных свойствах этого растения. Если мы при использовании хельбы сделаем намерение следовать Сунне, то иншааллах, помимо здоровья в этом мире обретем и довольство Всевышнего и Его Посланника (мир ему и благословение)», - писала женщина.

А цитирование высказывания каких-то арабских врачей, «если бы только люди знали, сколько есть пользы в хельбе, то покупали бы они ее по цене золота» внушало пользователям намерение, как можно быстрей купить это волшебное растение.

«В средние века пажитник использовался при лечении преждевременного облысения. Арабские женщины от Сирии до Ливии едят поджаренные семена шамбалы, чтобы придать округлость груди и бедрам, а округлые формы, как известно, считаются идеалом красоты на Востоке», - зазывали продавцы и все лысые, худые, безгрудые бросились заказывать чудо-траву, но при этом забыли предупредить, что она противопоказана при беременности, так как может вызвать выкидыш и кровотечение!

Фото Xcook Info

Все лучшее – заморское

Продавцы особенно распиарили «жёлтый чай хельба» египетского изготовления, который как они утверждают, обладает согревающими, болеутоляющими и противовоспалительными свойствами. Особенно он помогает женщинам, как эффективное и безопасное средство при болезненных менструациях и кишечных расстройствах (дисбактериозах).

«Интересен тот факт, что у «жёлтого чая хельба» нет противопоказаний или побочных эффектов. Поэтому его можно спокойно употреблять в качестве ежедневного чая. Чтобы заварить «желтый чай хельба» достаточно 1-2 щепотки зерен залить литром кипятка, и ароматный полезный чай не оставит вас к нему равнодушным», - пишут про этот «напиток-мечту».

Впрочем, по утверждениям самих продавцов, за 3 месяца они смогли реализовать в стране 17 тонн продукции. Причем, и стоимость зерен хельбы была недешевой: 5 сомони за столовую ложку.

Почему это опасно?

Продавцы ради выгоды не гнушатся ничем. Зная, что главная проблема многих таджикских женщин – это избыточный вес, они сделали хельбу панацеей от ожирения. Например, пользователь (не будем назваать ее имя) рекламирует «хельбу чай для похудения, который позволит без труда справиться с лишними килограммами». Причем, прямые поставки из Египта, по 0,5 и 1 кг и соотвественно, по 30 и 60 сомони.

В то же время, после анализа может появиться вопрос: как растение, которое способно увеличивать грудь и прибавлять вес, может одновременно помогать худеть?

«Напиток из шамбалы (читай – хельбы) также считается хорошим спазмолитиком, и средством для уменьшения болей в пищеварительном тракте. Но вот каких-то специфических свойств «для похудения» хельба не имеет. К сожалению, ни ускорять обменные процессы в несколько раз, ни «ликвидировать» последствия переедания этот продукт «не умеет», - комментируется на одном из сайтов о здоровье.

«Хельбу приобретают врачи правительственой поликлиники, невропатологи больницы в Караболо, а гинекологи уже начали назначать ее женщинам», - утверждает девушка.

«Если бы хельба от всего помогала, то где она была раньше?»,- возражают скептики.

Но опаснее всего, непроверенная информация. Ведь хельбу рекламируют как средство лечения от диабета.

«Моя тетя страдает от сахарного диабета. Она замучилась капельницы ставить. Пьет хельбу, сахар нормализовался, ноги стали меньше болеть. Кому - как, но ей реально помогает», - пишет некая Саида Олимова. Другая пишет, что это помогло ее маме.

Фото kakprosto.ru

Вместе с тем, продавцы хельбы чудодейственной, советуют на рынках ее не покупать, так как там продают суррогат, смесь, семяна для веника. «Вы хоть знаете, где ее хранят, ведь хельба не любит влагу. Был случай, когда женщина- диабетик чуть не умерла, потому что послушалась вашего совета и пошла на рынок. Народ, у кого диабет, не покупайте с рынка», - пишет одна из них.

В свою очередь, врач Махмади Хаётов считает, что у всех лекарственных растений есть противопоказания, о которых те же самые продавцы не говорят.

«Вообще, при склонности к кровотечениям, хельбу используют с осторожностью. То же касается и людей, страдающих от аллергии, бронхиальной астмы. Осторожным следует быть и при приеме препаратов, которые снижают уровень сахара, мочегонных или минералокортикоидных средств, антикоагулянтов и некоторых обезболивающих типа ибупрофена или аспирина», - говорит он.

Также необходимо проконсультироваться перед употреблением хельбы женщинам, старадающих гинекологическими болезнями.

Гинеколог Гульнора Азимова считает, что любое лечение по вопросам деторождения необходимо начинать со сдачи гормонов.

«Если у вас уровень эстрогена повышен, хельба противопоказана, потому что она может нарушить гормональный фон. Обьязательно перед приемом необходимо проконсультироваться», - предупреждает она.

Фото Anisima.ru

Так пить или не пить?

«Весь мир пьет хельбу», «Хельба рулит», «Хельба всему голова», - не утихают страсти вокруг хельбы.

Основной вывод, который напрашивается после этого хельбинизма, как прозвали в Фейсбуке, страсти вокруг этого растения, не стоит рисковать самым драгоценным в жизни – своим здоровьем и необходимо обязательно проконсультироваться у врача по поводу употребления хельбы.

Приобретать хельбу надо только у проверенных людей или в официальных местах, требуя сертификат. В России, например, пажитник (хельбу) можно купить в супермакетах и магазинах, в отделе специй в виде семян и в отделе БАД и витаминов в виде капсул или таблеток. Свежий, качественный пажитник имеет выраженный запах, напоминающий кленовый сироп, который не должен быть едким или горьким.

Поэтому сто раз подумайте, а потом решайте: пить или не пить эту чудо-хельбу?

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