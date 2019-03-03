АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 МАРТА 2019 ГОДА
- В Душанбе завершатся республиканские соревнования по настольному теннису и футзалу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями
- В Душанбе пройдет финальный этап чемпионата РТ по таэквон-до ITF среди взрослых и молодежи.
- В Илмхона очередная встреча: Фаридун Замонов - маркетолог, один из учредителей IT-компании COLIBRI расскажет и поделится своими знаниями в сфере маркетинга. Начало в 14:00. Место: кафе Паркинг. Вход свободный.
- Состоится 2-й региональный этап республиканских соревнований по самбо среди юношей 2003-2005 г.р. повещённые памяти чемпиона мира Саидмумина Рахимова и празднику Навруз
- В Бохтаре пройдет финальный этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц выше 16 лет, посвященных Дню Матери.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 МАРТА
1938 – Правительство Таджикистана утвердило первый генеральный план строительства города Сталинабад
2011 - МВД Таджикистана утвердило Кодекс профессиональной этики милиционера;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 МАРТА
1894 - Родился Народный гафиз Таджикистана Акашариф Джураев.
1919 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Александр Усенко.
1935 - Родился заслуженный артист Таджикистана Назиршо Суфиев.
1938 - Родился доктор экономических наук, профессор Ином Асроров.
1940 - Родился заслуженный деятель Таджикистана, лауреат премии Лохути Голиб Тагоймуродов.
1947 - Родился народный артист Таджикистана Сафарбегим Тошхучаева.
1948 - Родился писатель Мухиб Курбон.
1949 - Родился журналист Саидчалол Сатторов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в предгорных районах осадки (дождь, ночью снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО осадки (дождь, снег), по ВГБАО снег, местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 30-35 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, в отдельных горных районах очень сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь, ночью временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь, ночью временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.
"Ах какие глазки, ах какая...печень": какие изысканные комплименты говорят таджики и узбеки?
США назначили награду $1 млн за информацию о сыне бен Ладена
Скоро. Скоро. Скоро. В Таджикистан едут цирки стран СНГ
«МегаФон Таджикистан» дарит цветы мамам душанбинских абонентов
Как продвигать товары в соцсетях. Подкаст «Диета для бюджета», эпизод #4
В Душанбе без питьевой воды на сутки останутся улицы районов Исмоили Сомони и Шохмансур
За что в Таджикистане так любят Китай?
Таджикистану снова советуют улучшить деловую среду. На этот раз ЕФРС
«МегаФон кошелек» дарит пользователям мегабайты
Всемирный банк поможет югу Таджикистана с питьевой водой и туалетами
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста