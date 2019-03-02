АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 МАРТА 2019 ГОДА

– В 10.00 в Хаятт Редженси состоится Форум "Я". В программе - новые спикеры, музыка, подарки, кофе и десерты, розыгрыши и подарки. Стоимость билета 400 сомони.

- «Сафед Дара» приглашает отметить Масленицу в горах. Вас ждут весёлые гулянья, танцы, песни, катания на санках, коньках, зимние забавы!

- Психологический центр «Азбука личности» организует встречу с руководителем студии арт-терапии «Надежда» Ниссо Азизовой. Речь пойдет о практике и психологических техниках арт-терапии и арт-коучинга. Начало в 14.00. Место: ул. Валаматзаде, 8, 2 этаж

- Состоится 2-й региональный этап республиканских соревнований по национальной борьбе - гуштини милли среди взрослых, по греко-римской борьбе, посвященные празднику Навруз.

– В Красноярске начнется Зимняя универсиада 2019 - всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования.

- В Душанбе пройдут республиканские соревнования по настольному теннису и футзалу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями

- В Душанбе начнется финальный этап чемпионата РТ по таэквон-до ITF среди взрослых и молодежи.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –2 МАРТА

1959 – Совершен первый авиарейс на Ил-18 по маршруту Сталинабад-Москва

1960 – Сдана в эксплуатацию первая очередь Кайраккумского коврового комбината.

1992 - На 46-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Республика Таджикистан была принята в члены ООН.

2013 -Таджикистан стал полноправным членом Всемирной торговой организации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 МАРТА

1946 - Родился журналист Мухиддин Олимпур. Пропал вечером 12 декабря 1995 г. по дороге домой, его тело было обнаружено на следующий день.

1950 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Даврон Алиматов.

1951 – Родился журналист, лауреат премии Лохути Холмахмад Хон Мавлонзода

1959 – Родился заслуженный артист Таджикистана Акбар Миррачабов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах ночью преимущественно без осадков, днем дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, ночью и утром преимущественно без осадков, днем дождь (выше 2200м снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО в отдельных районах осадки (дождь, снег), по ВГБАО местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 3-8 мороза, местами 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах ночью преимущественно без осадков, днем дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, ночью и утром без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью и утром без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 1-3 тепла.