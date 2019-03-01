Сегодня мир отмечает День комплимента. Кем и когда был учрежден этот праздник мы не знаем, но в одном уверены точно: таджики и узбеки отмечают этот день круглый год.

В Самарканде, к примеру, ни один молодой парень не упустит возможности выразить свое восхищение проходящей мимо красавице. В число частых комплиментов входят такие слова, как «асалчем» и «наботам» (в смысле "сладкая", а если дословно, "медовая" и "сахарная").

А в Душанбе чаще читают оды красивым глазам представительниц прекрасного пола. Но иногда в порыве эмоций могут сказать «чигарта бхрым», и съесть не только печень, но и сердце девушки тоже.

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