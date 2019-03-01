Как правильно продвигать свой товар или услугу в соцсетях, кто такой smm-специалист и можно ли считать его повелителем лайков и укротителем хейтеров? Чем отличается аудитория в разных соцсетях, как искать вдохновение для креативных публикаций и желательно так, чтобы увеличились продажи?
Вопросов много, гость – один. Мадина Нигматова более 4 лет работает в этой сфере и точно сможет помочь нам разобраться в этой нелегкой теме в очередном подкасте, подготовленном при поддержке МегаФон Таджикистан.
Подписывайтесь на наш канал http://asiaplus.podfm.ru/, скачивайте новые эпизоды на свой смартфон и случайте когда вам удобно. Обладатели айфонов могут найти наши подкасты в специальном приложении Itunes. Теперь нас можно слушать и в Google Podcast.
"Ах какие глазки, ах какая...печень": какие изысканные комплименты говорят таджики и узбеки?
США назначили награду $1 млн за информацию о сыне бен Ладена
Скоро. Скоро. Скоро. В Таджикистан едут цирки стран СНГ
«МегаФон Таджикистан» дарит цветы мамам душанбинских абонентов
В Душанбе без питьевой воды на сутки останутся улицы районов Исмоили Сомони и Шохмансур
За что в Таджикистане так любят Китай?
Таджикистану снова советуют улучшить деловую среду. На этот раз ЕФРС
«МегаФон кошелек» дарит пользователям мегабайты
Всемирный банк поможет югу Таджикистана с питьевой водой и туалетами
В Кулябе энерголимита не было, но и света периодически тоже
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста