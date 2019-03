Министр промышленности Таджикистана Заробиддин Файзуллозода на днях заявил, что положиться сегодня можно только на китайских инвесторов.

«Только китайские компании сегодня могут инвестировать», - сказал он и подчеркнул, что до их прихода разрешение на работу в республике получали компании из западных стран, которые впоследствии не справлялись в вопросах финансирования.

В пример он привел канадскую компанию Tethys и британскую Commonwealth and British Minerals, которые получали лицензии на поиск углеводородов и добычу золота, соответственно, но впоследствии из-за отсутствия денег были вынуждены отказаться от запланированных работ. Их заменили китайские компании CNPC и Zijin Mining Group Co. Ltd, которые успешно выполняют взятые на себя финансовые обязательства.

Пришли, увидели и победили

Китайских инвестиций в экономике Таджикистана до второй половины нулевых годов практически не присутствовало. Однако за последнее десть лет китайцам удалось не только догнать, но и перегнать главного финансового донора Таджикистана – Россию.

Первые сравнительно крупные инвестиции из Поднебесной поступили в Таджикистан в 2007 году после подписания двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Однако значительный приток китайских денег начался после урегулирования территориальных споров с Китаем в 2011 году.

К началу 20017 года вторая экономика мира по объему вложенных в таджикскую экономику финансовых ресурсов обошла Россию, которая являлась неизменным лидером на протяжении всей новейшей истории Таджикистана. Общий объем китайских накопленных прямых инвестиций тогда перевалил за $1 млрд., тогда как Россия до сих пор не перешагнула миллиардный рубеж.

Инвестиции от «Большого соседа» продолжают поступать в довольно значительных, по меркам маленького Таджикистана, объемах. Так, согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, в прошлом году в экономику страны было привлечено прямых иностранных инвестиций в размере около $330 млн., более две трети из которых приходится на Китай.

Во что инвестируют китайцы?

Большая часть поступающих в республику китайских прямых инвестиций направляются на разработку месторождений цветных металлов. В стране действуют десятки совместных таджикско-китайских предприятий, которые добывают из недр республики различные минеральные ресурсы: свинцово-цинковая руда, медь, сурьма и, конечно же, золото и серебро.

ТЭЦ в Душанбе Фото Asia-Plus

Добычей и производством золота в республике на данный момент занимается СП «Зарафшон», где китайским инвесторам принадлежит 75% акций, а также ООО «Пакрут», полный пакет акций которого в 2014 году получила китайская корпорация China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd.

Кроме того, китайской компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» были предоставлены лицензии на разработку двух золотоносных месторождений (Восточный Дуоба и Верхний Кумарг) в Айнинском районе Согда. Право на пользование этими рудниками китайская компания получила, чтобы вернуть свои деньги, потраченные на возведение в Душанбе теплоэлектроцентрали.

В последние годы наблюдается смещение интересов китайских инвесторов от разработки рудников цветных металлов к производству строительных материалов, особенно выпуску цемента. Созданными совместно с китайскими компаниями цементными заводами всего за несколько лет удалось не только полностью обеспечивать внутренние потребности страны, но и импортировать почти половину производимой продукции в соседние страны.

Сравнительно скромные объемы инвесторы из Поднебесной вкладывают также в строительный сектор, аграрную отрасль и другие сферы экономики Таджикистана.

Не прямым инвестированием одним

Наряду с вложением прямых инвестиций Китай предоставляет Таджикистану кредиты на реализацию различных проектов, а также оказывает республике безвозмездную финансовую помощь.

Размер задолженности Таджикистана перед Китаем на данный момент составляет около $1,3 млрд., что более 40% от внешнего долга республики. Это при том, что первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану всего десять лет назад - в 2007 году, размер которых составлял чуть более $216 млн.

Китай при обращении таджикских властей также выделяет на различные нужды республики финансовые средства на безвозмездной основе. На эти средства по всей республике построено множество от гражданских до военных объектов.

Наиболее же щедрый китайский грант в размере около $350 млн., был согласован окончательно в прошлом году, и на эти средства в столице Таджикистана построят парламентский и правительственный комплексы.

