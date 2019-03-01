В Душанбе с гастролями приедут цирки стран Центральной Азии и России. Первые представления в таджикском госцирке пройдут 15 марта.
Как сообщил «АП» в администрации душанбинского цирка, впервые на арене таджикского цирка будут представлены цирки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
По данным источника, впервые в цирке Душанбе будет шоу-программа высших мастеров в акробатике, дрессировке хищных животных и иллюзионном искусстве.
В шоу-программу входят также номера с участием львов, тигров, медведей, лошадей и птиц.
Первое представление состоится 15 марта, а гастроли продлятся до 7 апреля.
Стоимость билета в зависимости от ряда и места будет составлять от 30 до 70 сомони. На данный момент в продажу выставлены билеты на 15,16,17 марта.
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ShaITan4 часа назад
Tajikistan i est' bol'shoi CIRK