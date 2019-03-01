Таджикистан все еще остается крайне уязвимой страной к внешним и внутренним шокам. К таким выводам пришла команда экспертов Евразийского фонда стабилизации и развития по итогам консультаций, проведенных с министерствами и ведомствами экономического блока республики.
Основной целью визита экспертов ЕФСР, средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), было обсуждение основных итогов реализации программ правительства Таджикистана, поддержанных кредитами этого Фонда, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Кредиты ЕФСР Таджикистан получил в 2010 году ($70 млн) и в 2015 году ($40 млн).
Отмечается, что в рамках визита эксперты Фонда провели консультации в министерствах финансов, экономразвития и торговли, энергетики и водных ресурсов и в Национальном банке Таджикистана по вопросам текущей макроэкономической ситуации.
«Стороны согласились, что, несмотря на продолжение уверенного экономического роста в среднесрочной перспективе, экономика Таджикистана остается крайне уязвимой к внешним и внутренним шокам. Одновременно перед страной стоят сложные задачи в области структурных и институциональных преобразований, необходимых для достижения устойчивого роста и снижения бедности. Особое значение будут иметь развитие частного сектора и улучшение деловой среды», - говорится в сообщении.
По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении активной работы ЕФСР с правительством и международными финансовыми организациями по приоритетным направлениям структурных и институциональных реформ, в том числе в рамках проработки потенциальных программ бюджетной поддержки.
Напомним, в начале февраля этого года был одобрен кредит ЕФРС в размере $40 млн для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».
Ожидалось, что реализация проекта начнется после подписания кредитного соглашения между Фондом и правительством Таджикистана.
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Socrat41 минуту назад
Правительство Таджикистана: - мы сомневаемся в правильности анализа со стороны международных доноров. Мы им не верим. Нарисованные красивые цифры Налогового Комитета и Министерства Финансов для нас является достоверным источником.