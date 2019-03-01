1 марта стартует новая акция компании «МегаФон Таджикистан»: абоненты, которые пользуются мобильным приложением «МегаФон Life», будут получать бонусы в виде разовых бесплатных интернет-пакетов при проведении платежей через «МегаФон Кошелек». Акция продлится до 31 декабря.

«Мы хотим сделать телефон таким же удобным и привычным местом хранения денег, как обычный кошелек. До конца года абоненты могут оплачивать различные услуги со своего мобильного счета, получая в качестве подарка мегабайты. Это актуально для всех пользователей мобильного интернета – а их среди наших клиентов больше с каждым днем», – отметил коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Чтобы функция «МегаФон Кошелек» действовала на абонентском устройстве, необходимо наличие мобильного приложения «МегаФон Life» и интернета (в том числе Wi-Fi). Интерфейс услуги доступен на русском, таджикском и английском языках. Для совершения платежа на счете должна находиться соответствующая сумма. Если ее недостаточно, оплата через «МегаФон Кошелек» будет возможна только после пополнения баланса.

На период проведения акции подключение интернет-бонусов доступно на всех тарифных планах. Разовые бесплатные пакеты подключаются при проведении платежных операций и оплаты различных услуг (кроме денежных переводов в разделе «Мобильные операторы»).

Размер интернет-бонуса зависит от суммы платежной операции через приложение «МегаФон Кошелек»:

Интернет-бонусы действуют в течение 30 календарных дней с момента подключения и по окончании срока действия автоматически отключаются, а неиспользованный трафик обнуляется. По каждому пакету бонусы предоставляются раз в сутки.

Скачать мобильное приложение «МегаФон Life» можно в Play Market и App Store.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.