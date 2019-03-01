25 февраля на стройплощадке Центральной соборной мечети рухнули строительные леса, рабочие упали с высоты примерно 30 метров. Один умер.

По предварительным данным, причиной происшествия стало не соблюдение правил техники безопасности. Что заставило рабочих нарушить эти правила и вообще имели ли они возможность их соблюсти?

Происшествие произошло в понедельник утром. В результате девять человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Национальный медицинский центр, один из них погиб.

По словам одного из пострадавших рабочих - Саидато Саидабророва, которого мы навестили в больнице, он не помнит, были ли на них страховочные пояса.

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Нужно отметить, что на вопросы, касающиеся мер безопасности, которые предпринимаются на стройке, он и другие рабочие отвечать не стали.

А между тем

Согласно «Инструкции по охране труда для безопасного выполнения работ на высоте», работники на стройках обязаны пройти соответствующе обучение, аттестацию, допуск и инструктаж по охране труда.

Они должны в обязательном порядке пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также системами обеспечения безопасности работ на высоте. Кроме общих требований, существуют также специальные требования к каждому из этапов работы.

А что на самом деле?

По словам самих строителей, на большинстве стройплощадок Таджикистана практически никакие эти требования не соблюдаются.

По информации Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору, из-за несоблюдения техники безопасности, изношенности оборудования и не прохождения экспертизы промышленной безопасности, а также низкого уровня профподготовки рабочих, в 2018 году погибли 20 человек и столько же получили телесные повреждения.

Без страховки и договора

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Ни у одной строительной компании в Таджикистане нет своих рабочих. Бригада нанимается по случаю и по объявлению. Делает это бригадир, он же отвечает за персонал, он же выдает зарплату. При этом работодатели снимают с себя ответственность за социальную защиту наемных рабочих.

- Такая система работы очень удобна для работодателя, - говорит представитель одной из строительных фирм Душанбе на условиях анонимности. – Компании избегают высоких налогов, часто оформляя 10 из 50-60 реально работающих строителей. Так мы экономим на плате в Фонд соцзащиты населения.

При существующем положении, ни о каких трудовых договорах речи не идет. Рабочие, чаще всего, даже не знают на кого они работают. Более того, нет таких договоров и у бригадира с застройщиком: «Обычно это просто устное соглашение», - говорит наш источник.

Таким образом, права на безопасность, охрану труда, отдых, отпуск, оздоровление и прочее строители лишены вовсе.

Соответственно, не стоит говорить и о каком-то возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу в связи с исполнением трудовых обязанностей, обязательном социальном страховании, пособиях при временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законом.

- А не нравится, уходи! Безработных, которые что-то умеют, у нас в строительстве много: многие из России приехали, где всему научились и теперь в очереди стоят, - говорит представитель строительной компании.

А в другой строительной компании, которая строит жилой дом в столице, «АП» честно признались, что у их строителей нет спецодежды и соответствующего снаряжения.

Фото Asia-Plus

"Не все наши сотрудники обеспечены средствами безопасности труда. Но мы всегда просим строителей при работе на опасных участках использовать хотя бы верёвку, как ремень страховки. Для тех, кто работает на особо высоких и опасных участках, мы приобрели безопасные конструкции. В ближайшее время мы планируем выдавать по установленным нормам специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты", - пообещали в компании.

«Никто не обращает внимание»

У Шарифа Кодирова большой опыт в строительстве, но официально он нигде не работает.

- Мы вынуждены так работать, потому что если требовать договор, спецодежду и поставить свои условия - вылетишь.

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Строительная компания может выделить каску, а спецодежду каждый купить должен сам или работай в джинсах и обычных сапогах. Я не знаю в Таджикистане ни одну частную строительную компанию, где есть все условия для рабочих, - говорит он. – Хотя, приходилось работать с американцами и это большая разница!

По его словам, он строил в республике школу, которую финансировали США, и здесь очень строго проверяли технику безопасности.

- Требовали от нас, в первую очередь, страховочный взнос в объеме не менее 20 тысяч долларов за объект. Прием на работу осуществлялся долго и тщательно. Учитывали то, как рабочие будут обеспечены спецпитанием, каким видом транспорта они добираются до рабочего места, в каких условиях проживают, интересовались даже тем, как они проводят выходные дни, где и как отдыхают, - рассказывает он.

"Перед началом работ они следили, как мы проводим инструктаж по технике безопасности, требовали купить снаряжение, спецодежду и обувь. Если они замечали на стройке хоть одного работника без каски, угрожали что расторгнут договор со всей бригадой".

Собеседник вспомнил случай, когда они завершили первый этаж объекта, и тогда американцы заставили их надеть резину на торчащую арматуру, хотя уже через день строители должны были приступить к возведению второго этажа.

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- Объект был очень большой, количество арматур было более 1 тысячи штук. А у нас на такие вещи никто не обращает внимание...

Тем временем

Прокуратура Душанбе возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье 190 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК. Эта статья, если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью человека, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырехсот до восьмисот показателей для расчётов или ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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То же деяние, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы тот же на срок.

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