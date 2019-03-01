Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол», по обоюдному согласию сторон расстался еще с тремя футболистами.

Душанбинский «Истиклол» и три футболиста команды достигли соглашения о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Игровую карьеру в других клубах продолжать вратарь Бехруз Хайриев, защитник Фируз Караев и полузащитник Нозим Бободжонов.

Как ранее сообщалось, один из самых титулованных футболистов республики, бывший капитан «Истиклола» в конце января завершил игровую карьеру и стал свободным агентом.

В конце января два защитника «Истиклола» украинский легионер Артем Барановский и Алишер Шарипов завершили свои выступления за столичный клуб. У обоих игроков закончились контракты, и клубом было принято решение не продлевать трудовые договора с данными футболистами.

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