Казахстанский Совет по Международным Отношениям (КАСМО) представил традиционный обзор десяти наиболее важных событий в 2019 году, имеющих ключевое значение для политического и экономического развития, стабильности и безопасности стран Центральной Азии. Данный аналитический обзор, опубликованный на Центрально-азиатском портале, является коллективным взглядом экспертов КАСМО на основные процессы в центральноазиатском регионе в 2019 году.

№1. Усиление геополитических афтершоков

Авторы считают, что нарастание конфликтных ситуаций между Россией и Китаем, а также градус российско-американкой конфронтации будет напрямую и косвенно влиять на процессы в Центральной Азии.

В 2019 году США будет наращивать давление на Китай в сфере торговли, новых технологий и оборонном секторе. Несмотря на договоренность США и Китая, не вводить с 1-го января 2019 года дополнительных тарифов, торговые отношения между двумя странами периодически будут обостряться.

Данная ситуация будет требовать от стран Центральной Азии, учитывая их географическую приближенность и тесное стратегическое сотрудничество с Россией и Китаем, а также партнерство с США, своевременного маневрирования и приспособления внешней политики к быстро меняющимся геополитическим реалиям.

При этом политика Китая в Центральной Азии будет двойственной. Китай будет колебаться между собственными интересами, диалогом с Россией в регионе и перспективой китайско-американской сделки.

№ 2. Замедление экономического роста в Центральной Азии

Согласно оценкам и прогнозам ведущих международных финансовых институтов, в 2019 году ожидается замедление темпа глобального экономического роста. Во многом это связанно с неопределенностью в экономической политике крупных мировых держав, финансовых центров, волатильностью цен на нефтепродукты, что в значительной мере будет влиять на международные потоки капитала, и на условия фондирования для многих государств.

В связи с учетом ключевых мировых тенденций текущей экономической конъюнктуры и ситуации в регионе в 2019 году прогнозируется, что вероятнее всего темпы экономического роста в Центральной Азии будут ниже прошлых лет.

Средние темпы экономического роста в Казахстане составят около 3-3,5%, в Кыргызстане 3,2-3,8%, в Узбекистане 4,5-5%, в Таджикистане 5-5,5%, и в Туркменистане около 5,5-6%. В целом по региону темп экономического роста в 2019 году будет на уровне 4-4,3%.

№3. Интеграционный романтизм

В 2019 году страны Центральной Азии будут продолжать позитивный вектор укрепления и расширения взаимодействия внутри региона. Важным элементом укрепления сотрудничества в регионе будет связан с позитивной динамикой взаимодействия между Астаной и Ташкентом. Эксперты отмечают, что председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019 году и намеченный на июнь текущего года Саммит ШОС в Бишкеке актуализируют ключевые региональные вопросы и привлекут международное внимание к региону.

В текущем году Туркменистан также будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ), тогда как в Ашхабаде в октябре 2019 года пройдет очередное заседание Совета глав государств СНГ. В первой половине 2019 года Европейский Союз обозначит новую стратегию по Центральной Азии, которая будет также играть вспомогательную роль по продвижению повестки внутрирегионального сотрудничества.

№4. Запуск новых реформ

2019 год в странах Центральной Азии будет ознаменован началом реализации целого ряда реформ, при этом в основном власти стран будут фокусироваться на решении вопросов социального характера, а также обеспечении общественного порядка и безопасности.

Так, в Казахстане с текущего года повышен минимальный размер заработный платы в 1,5 раза, снижен индивидуальный подоходный налог для граждан с низкими заработками, введен единый совокупный платеж для привлечения на льготных условиях категорию самозанятых лиц в пенсионную систему и систему социального страхования.

В Кыргызстане предусмотрено увеличение заработных плат для работников в сфере здравоохранения, культуры, а также для водителей и технического персонала. В Узбекистане для физических лиц начал действовать единый налог на доходы в размере 12%, отменены страховые взносы во внебюджетный пенсионный фонд, а также запланировано повышение заработных плат работников сферы образования и здравоохранения.

В Казахстане и Кыргызстане текущий год будет характеризоваться и значительными преобразованиями в системе органов внутренних дел, обусловленных запросом общества на усиление обеспечения безопасности.

№5. Новый электоральный цикл

Процессы в Центральной Азии в 2019 году в значительной мере будет определять электоральный фактор. На 2020 год намечены президентские выборы в Казахстане и Таджикистане, а также выборы в парламент Кыргызстана. В конце текущего года ожидаются выборы в парламент Узбекистана.

Одним из главных электоральных событий предстоящего электорального цикла, безусловно, станут парламентские выборы в Кыргызстане, которые должны пройти в 2020 году. Учитывая возросшую роль парламента в политической системе страны, следует понимать, что от их итогов зависит дальнейшая расстановка сил в среднесрочной перспективе, и поэтому присутствует большая вероятность того, что те или иные стороны пойдут на блицкриг и попытаются запустить досрочный формат парламентских выборов.

Эксперты не исключают сценарий по внеочередной избирательной кампании в Казахстане.

№6. Демографические тренды

В 2017 году население Центральной Азии перешагнуло отметку в 70 миллион человек. Страны региона постепенно приближаются к порогу старости по шкале старения ООН, что во многом обусловлено увеличением продолжительности жизни и снижением смертности населения. В 2019 году продолжается рост численности детского населения, доля которого в регионе составляет около 30%.

2019 год в Казахстане официально объявлен Годом молодежи. Выдвинутые инициативы направлены на расширение социальных проектов, строительство общежитий, поддержку молодых талантов, увеличение образовательных преференций и грантов, а также цифровизацию и модернизацию медицинской и научной сферы.

В Узбекистане был организован Фонд «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при кабинете министров.

№7. Усиление роли Китая в Центральной Азии

В последние годы в Центральной Азии происходило усиление экономической роли Китая. Это обусловлено объективными причинами — снижением инвестиционной активности России и Запада, ростом экономики КНР, стремлением стран Центральной Азии диверсифицировать свои геополитические интересы и т.д.

При этом Китай подчеркнуто представляет свое продвижение сугубо экономическими интересами и на взаимовыгодной для стран региона основе. Активизация китайского экономического присутствия вызвало естественную реакцию в виде дискуссии о рисках и угрозах экономического поглощения Китаем Центральной Азии.

В регионе стали нарастать антикитайские настроения, что с успехом используется во внутриполитической борьбе.

Подобная политизация во многом носит манипулятивный и спекулятивный характер. Параллельно в общественном мнении и экспертных дискуссиях будет усиливаться понимание, что усиление экономической роли Китая — это естественный и объективный процесс, основанный на усиливающейся роли КНР в глобальной экономике.

Перевод китайского фактора в позитивное русло во многом будет зависеть как от разъяснения властями стран региона тезиса о необходимости инвестиций для развития экономики, так и от использования Китаем различных форм и инструментов для правильного позиционирования деятельности китайских компаний.

№8. Активизация внутриполитических процессов в Кыргызстане

Один из факторов, который будет влиять на Центральную Азию — 2019, — внутриполитическая ситуация в Кыргызстане. Ее ключевым фактором станет противостояние между командами действующего главы государства и экс-президента, которое будет определять характер политических процессов в Кыргызстане.

Тренд на данное противостояние заложен в минувшем году и выражался в кадровой зачистке госаппарата, в антикоррупционных обвинениях против членов команды экс-президента, в запуске процедуры по лишению его юридической неприкосновенности, в расколе в СДПК, а также в нарративе о черной кассе избирательной кампании.

Данное противостояние может привести к некоторой поляризации политических сил и конфронтации между ними. В любом случае, в текущем году ожидается высокий накал политической активности, который будет формировать внутреннюю повестку Кыргызстана.

№9. Желтый уровень террористической угрозы в регионе

В 2019 году угрозы терроризма остаются одним из главных вызовов для стран Центральной Азии. Вхождение сирийского конфликта в новую фазу и ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане, актуализирует продолжающийся процесс возращения центральноазиатских боевиков с зон военных действий.

Согласно мнению обозревателей, в течение последних двух лет в некоторых центральноазиатских республиках практически ежемесячно пресекалась деятельность малых радикальных группировок, члены которых прошли военную подготовку в Сирии и планировали совершение террористических актов на территории своих и соседних стран.

В первом полугодии 2018 года в Кыргызстане были задержаны 12 членов международных террористических групп, в 2017 году было проведено порядка 20 спецопераций. В июле 2018 года в Таджикистане группа, сочувствующих ДАИШ людей, совершила террористический акт, в котором погибли иностранные граждане. Это второй случай, ответственность за который взяла на себя данная группировка. Теракт в Таджикистане демонстрирует сохраняющуюся опасность со стороны спящих радикальных ячеек внутри региона.

В настоящее время борьба с терроризмом приобретает особую остроту в связи со сложной геополитической обстановкой в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также из-за процесса возвращения и активизации центральноазиатских боевиков в регионе. Все эти факторы в совокупности будут оказывать серьезное давление на систему безопасности в Центральной Азии.

№10. Афганский узел: президентские выборы в условиях нарастающей угрозы терроризма

В 2019 году сложная военно-политическая обстановка в Афганистане будет одной из основных повесток региональной безопасности в Центральной Азии. Согласно последним данным Глобального индекса терроризма, Афганистан сохраняет за собой лидирующие позиции по террористической активности в мире.

В свою очередь, по оценкам Миссии ООН в Афганистане, число мирных жителей, погибших в 2018 году, составило рекордное количество — более 8 000 человек. Так, в 2018 году правительство Афганистана контролировало 55-60 % территории страны, тогда как в 2015 году отметка составляла примерно 70%. В этом контексте террористическая деятельность движения «Талибан» и сторонников ДАИШ в Афганистане будет серьезным вызовом в 2019 году.

На этом фоне намеченные на первую половину 2019 года выборы президента в Афганистане будут влиять на дальнейшую политическую стабильность страны и в определенной степени сказываться на архитектуре безопасности в Центральной Азии. Примечательно, что предстоящая избирательная кампания, переносившаяся уже несколько раз, будет проходить в условиях жесткой конкуренции и латентных трений внутри афганской элиты.