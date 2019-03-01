АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 МАРТА 2019 ГОДА

- В Гиссаре состоятся матчи 3-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в группе «Б»:

11:00 – «Хулбук» – «Куктош», 14:00 – «Гулистон» – «Истиклол».

- Стартует 2-й, региональный, этап республиканских соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

- Состоится 2-й, региональный, этап республиканских соревнований по таэквон-до WT, посвященный празднику Навруз.

- Состоится 2-й, региональный, этап чемпионата РТ по вольной борьбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 МАРТА

1937 - VI чрезвычайный съезд Советов Республики утвердил новую Конституцию Таджикской ССР, отразившую политические и социально-экономические изменения в жизни республики.

1967 - ЦК Компартии Таджикистана и Совет Министров Таджикской ССР учредили Государственные премии Таджикской ССР в области науки и техники имени Абуали ибн Сино, и в области литературы, искусства и архитектуры имени Абуабдулло Рудаки.

2008 - В Душанбе демонтировали самый первый в стране памятник В. Ленину

2016 – В Таджикистане открыта Академия СМИ.

2018 - На границе между Таджикистаном и Узбекистаном возобновили работу один железнодорожный и восемь автомобильных пунктов пропуска, а также один пограничный пост.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 МАРТА

1925 - Родился народный писатель Курбонали Рачаб

1934 - Родился журналист Худодуст Олифтаев

1950 - Родился доктор искусствоведения Аслиддин Низомов

1952 - Родился доктор технических наук Самариддин Фазлиддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО в отдельных районах осадки (дождь, снег), по ВГБАО местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 3-8 мороза, местами 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 8-13 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 1-3 тепла.