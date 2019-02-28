49-летний водитель насмерть сбил 6-летнего жителя района Дусти Хатлонской области, сообщает пресс-служба МВД. ДТП произошло 27 февраля на территории района Дусти, но сообщается о нем на сайте МВД сегодня, 28 февраля.
"Водитель "Mersedes", житель города Истаравшан, во время движения со стороны города Бохтар в сторону района Кубодиён, на территории района Дусти не справился с управлением авто и совершил наезд на ребенка. К сожалению, 6-летний Мухаммад Холиев, житель джамоата Дехконобод района Дусти, погиб на месте происшествия от полученных травм", - отмечается в сообщении.
Устанавливается вся обстоятельства данного ДТП, подчеркивают в правоохранительном ведомстве.
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