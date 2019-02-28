Сборная Таджикистана примет участие в Зимней универсиаде, которая стартует 2 марта в Красноярске.
Садолати Ибодулло, Сайфиддини Низомиддин, Сохибназар Сохибов и Баракатулло Зокиров выступят в соревнованиях по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.
Делегацию таджикских спортсменов возглавил председатель Ассоциации студенческого спорта Таджикистана Шоди Сафаров.
Таджикские горнолыжники сначала примут участие в дисциплине гранд-слалом 7-8 марта, затем 10-11 марта будут пробовать свои силы в слаломе.
На зимней Универсиаде будет разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Ожидается, что в этот раз в зимней Универсиаде будет участвовать около 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира.
Зимняя Универсиада будет проходить в России впервые.
Универсиада - это международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта. К участию допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.
Соревноваться спортсмены будут в таких зимних видах спорта как биатлон, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование, хоккей с мячом.
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